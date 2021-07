Robinho aciona o Cruzeiro na Justiça do Trabalho em ação de R$ 3 milhões

Contratado pelo Cruzeiro em abril de 2016, Robinho disputou 180 partidas, marcou 25 gols e deu 32 assistências (foto: (Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro))





O meio-campista Robinho acionou o Cruzeiro na Justiça, em ação que chega a R$ 3.086.564,60. O processo foi distribuído na terça-feira (7), na 9ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. A juíza Aline Paula Bonna marcou a audiência inicial entre as partes por videoconferência para o dia 23 de julho, às 9h40.









Em agosto de 2020, Robinho conseguiu na Justiça do Trabalho o encerramento do vínculo com o clube que era válido até o fim de 2021. Conforme a petição inicial protocolada pela defesa do jogador, o Cruzeiro havia se comprometido a pagar ao meio-campista R$ 2.169.792,10, sendo R$ 1.792.348,86 parcelados em 20 vezes de R$ 89.617,44, a partir de 10 de abril de 2021, e R$ 377.771,38 relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).





Robinho agora cobra a atualização desses débitos, além de multas e honorários:





- Pagamento do valor líquido de R$ 1.792.348,86, atualizado pelo índice IGPM-FGV e com juros de mora de 1% ao mês a contar do inadimplemento, até a data do efetivo pagamento, acrescido ainda de multa moratória de 10% sobre o total do valor devido. Valor do pedido: R$ 2.009.567,91

- Pagamento da multa do artigo 477 da CLT: R$ 326.706,00.

- Pagamento da multa do artigo 467 da CLT: R$ 347.695,43.

- Pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 15% sobre o valor da condenação: R$ 402.595,30.

- Aplicação do IGPM como fator de atualização do crédito e juros de mora de 1% ao mês a contar da data do inadimplemento até o efetivo pagamento.





Robinho no Cruzeiro





Contratado pelo Cruzeiro em abril de 2016, Robinho disputou 180 partidas, marcou 25 gols e deu 32 assistências. Um dos momentos mais marcantes do camisa 19 foi na final da Copa do Brasil de 2018, quando abriu o placar para a vitória sobre o Corinthians, por 2 a 1, na Arena Corinthians, em São Paulo.





Ao mesmo tempo em que se mostrou um jogador de qualidade técnica e boa visão de jogo, o meia de 32 anos enfrentou problemas de lesão em sua passagem pela Toca. Ele ganhou duas edições da Copa do Brasil, em 2017 e 2018, e duas do Campeonato Mineiro, em 2018 e 2019.





Após deixar a equipe mineira, o jogador foi contratado pelo Grêmio e disputou 16 jogos, sem marcar gols. Na atual temporada, defende o Coritiba e atuou em 16 partidas, também sem gols. O meia, inclusive, participou do empate em 0 a 0 com o Cruzeiro nesta terça-feira, no Mineirão, pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.