Atlético visita Internacional por terceira vitória seguida no Brasleiro

Atlético, de Hulk, tenta embalar série de vitórias na Série A (foto: Pedro Souza/Atlético) consecutiva na competição. Em Porto Alegre, o Alvinegro joga desfalcado por casos de COVID-19 e convocações diante de um Colorado em momento de turbulência na temporada. Considerado um dos principais favoritos do Campeonato Brasileiro, o Atlético tenta confirmar a força no início da caminhada pelo sonhado título que não vem desde 1971. Nesta quarta-feira, o Galo desafia o Internacional, às 19h, no Beira-Rio, em busca da terceira vitóriana competição. Em Porto Alegre, o Alvinegro joga desfalcado por casos de COVID-19 e convocações diante de um Colorado em momento de turbulência na temporada.









Já o Internacional aparece no 13º lugar da tabela, com quatro pontos. O Colorado vive situação difícil após a eliminação na terceira fase da Copa do Brasil, para o Vitória. O resultado que custou o cargo do técnico Miguel Ángel Ramírez. O substituto ainda não foi definido. Osmar Loss é o treinador interino nesta quarta.





Baixas no Galo





Cuca tem seis desfalques e outras duas possíveis baixas para escalar o Atlético. No treino dessa terça-feira, na Cidade do Galo, o meia Nacho Fernández e o atacante Keno foram poupados por desgaste físico e viraram dúvidas para o confronto no Sul. Quem ficou fora da viagem foi o zagueiro Igor Rabello, que testou positivo para a COVID-19. Ele se junta ao meio-campista Matías Zaracho, também infectado.





As outras ausências são de jogadores que disputam a Copa América: os atacantes Savarino (Venezuela) e Vargas (Chile), o zagueiro Junior Alonso (Paraguai) e o meio-campista Alan Franco (Equador). Dos quatro, Savarino e Alonso são titulares.





Na zaga, Gabriel deve assumir o lugar de Igor Rabello e formar dupla com Réver. Caso Nacho e Keno não joguem, Nathan e Marrony são as alternativas mais prováveis de Cuca. Jair também concorre a uma vaga no meio-campo alvinegro. Na partida passada, com Tchê Tchê impossibilitado de atuar por questões contratuais, o volante assumiu a posição e marcou o gol da vitória sobre o São Paulo.





O adversário





No Brasileiro, o Internacional vem de vitória sobre o Bahia, fora de casa, por 1 a 0, já com Osmar Loss interinamente no comando. Para enfrentar o Galo, o Colorado não conta com os goleiros Marcelo Lomba e Anthoni e o lateral-direito Renzo Saravia, que testaram positivo para COVID-19. Daniel, no gol, e Heitor serão os substitutos. Com a suspensão do zagueiro Lucas Ribeiro, Pedro Henrique e Zé Gabriel são as opções para formar dupla com Cuesta. Em contrapartida, o time gaúcho tem os retornos do lateral-esquerdo Moisés. dos Recuperados de lesão, o volante Rodrigo Dourado e o meia-atacante Boschilia ficam no banco.





Internacional x Atlético





Internacional: Daniel; Heitor, Pedro Henrique (Zé Gabriel), Víctor Cuesta e Moisés; Johnny, Taison, Edenílson e Patrick; Thiago Galhardo e Yuri Alberto.





Técnico: Osmar Loss





Atlético: Everson; Guga, Gabriel, Réver e Guilherme Arana; Allan, Tchê Tchê (Jair) e Nacho Fernández (Nathan); Hyoran, Keno (Marrony) e Hulk. Técnico: Cuca





Motivo: quarta rodada do Campeonato Brasileiro

Local: estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Data e horário: 16 de junho de 2021 (quarta-feira, às 19h





Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Héber Roberto Lopes (SC)