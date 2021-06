Hulk é quem sofreu mais faltas no Brasileiro; Cuca comenta caça ao atacante

Hulk vem sofrendo com a forte marcação dos adversários (foto: Pedro Souza/Atlético) partidas em que entrou em campo na competição. Nesse domingo, contra o São Paulo, foram cinco interrupções em uma espécie de ‘rodízio’ da equipe tricolor. Hulk, do Atlético, é o jogador que mais sofreu faltas no Campeonato Brasileiro. O camisa 7 do Galo foi parado com infração 17 vezes nas trêsem que entrou em campo na competição. Nesse domingo, contra o São Paulo, foram cinco interrupções em uma espécie de ‘rodízio’ da equipe tricolor.





Questionado sobre o rodízio de faltas dos adversários que não vem sendo punido com cartões pelas arbitragens, Cuca explicou que esse estilo de jogo faz parte de Hulk. De acordo com o treinador, o atacante gosta de buscar o contato e usar a sua força para proteger a bola.

“A gente não pode hoje (ontem) aqui, ainda mais em cima de uma vitória, questionar a arbitragem. Eu entendo, mas o Hulk é um jogador que propõe o contato, porque ele é forte, protege bem a bola e o adversário às vezes quer antecipar e não consegue, como foi o caso do Bruno Alves, que acho que não foi de maldade, ele tentou e acabou fazendo a carga, que poderia ter sido interpretada com um cartão, mas não vejo que haja uma perseguição. O jogo dele exige esse tipo de choque”, disse.

Hulk é o grande destaque do Atlético na temporada. O jogador soma 11 gols e quatro assistências. Contra o São Paulo, foi dele a maior parte do lance que garantiu a vitória. O camisa 7 arrancou do campo de defesa até a área tricolor, lançou Hyoran, que cruzou para Jair balançar as redes.