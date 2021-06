Esposa de Aranha diz que ex-goleiro apresenta melhora e pede orações

Aranha está internado em Pouso Alegre desde sábado (5/6) (foto: Juliana Aquino/Reprodução ) A esposa do ex-goleiro Aranha divulgou uma nota em suas redes sociais, nesta sexta-feira (11/6), para atualizar a situação de saúde do marido, internado para o tratamento da COVID-19.



Juliana Aquino diz que recebeu a informação da equipe médica de que Aranha apresentou melhoras e está lutando muito e colaborando para que a melhora aconteça de forma cada vez mais rápida, respondendo bem ao tratamento.



Juliana Aquino, que também teve a COVID e já voltou para casa depois de ser hospitalizada, pede que as pessoas continuem com as orações para a rápida recuperação do marido.

Veja a nota divulgada:

“Aos queridos amigos do nosso querido @aranhaoficial



Primeiramente, gostaríamos de agradecer a todas as pessoas que estão torcendo por nossa família neste momento tão difícil e orando para que o Aranha venha a se recuperar o mais rápido possível. Estendemos também nossos agradecimentos a toda equipe médica que tem se empenhado em trazer nosso querido Aranha de volta pra casa.



O Aranha encontra-se internado desde 5 de junho no Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre (MG), na UTI, mas felizmente não está entubado.



Hoje, 11 de julho de 2021, temos boas notícias: na última informação que tivemos da equipe médica, o Aranha apresentou melhoras e, segundo eles, 'está lutando muito e colaborando para que a melhora aconteça de forma cada vez mais rápida', ou seja, ele está respondendo bem ao tratamento. Graças a Deus!



Continuem orando. Neste momento, é o que mais precisamos. Estamos aqui fazendo nossa parte. Esperando que tudo isso passe logo e que possamos continuar nos cuidando e nos prevenindo, como sempre fizemos. Ele vai sair dessa!



Mais uma vez muito obrigado a todos, usem máscara e se cuidem”.