Sem tempo para lamentações, América vira a página por reação na Série A

América busca reação imediata na Série A do Campeonato Brasileiro (foto: Estevão Germano/América) lamentações. Nesta quinta-feira (10), a equipe vira a página e muda o foco para o duelo contra o Flamengo, no próximo domingo (13), válido pela 3ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Coelho perdeu seus dois primeiros compromissos na elite do futebol nacional e busca reação imediata para sair da zona de rebaixamento. Eliminado na Copa do Brasil, o América não tem tempo para. Nesta quinta-feira (10), a equipe vira a página e muda o foco para o duelo contra o Flamengo, no próximo domingo (13), válido pela 3ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Coelho perdeu seus dois primeirosna elite do futebol nacional e busca reação imediata para sair da zona de rebaixamento.









Como alento para os mais otimistas, fica o fim do jejum ofensivo. Antes do duelo de volta contra o Criciúma, o América estava havia cinco partidas sem marcar gols. Diante da equipe catarinense, ainda que tenha sido eliminado, o time mineiro espantou a ‘seca’ balançando as redes em duas oportunidades.





As mudanças promovidas por Lisca na escalação inicial pareceram trazer ‘novos ares’ ao ataque do América. Gustavo foi bastante participativo pelo lado esquerdo, na vaga de Felipe Azevedo. Ribamar teve ótima atuação e, diferentemente de Rodolfo, se apresenta como uma opção de maior força física e referência no ataque. Bruno Nazário, como segundo atacante, fez excelente jogada que resultou no segundo gol.





No próximo domingo (13), às 16h, o time de Lisca terá, certamente, uma de suas missões mais difíceis na temporada e precisará de um setor ofensivo pronto para aproveitar as oportunidades. No Maracanã, no Rio de Janeiro, enfrentará o bicampeão nacional Flamengo. A equipe carioca terá menos tempo de descanso, já que visita o Coritiba no Couto Pereira, em Curitiba, às 19h desta quinta-feira (10) pela Copa do Brasil.





O Coelho quer acabar com uma escrita bastante negativa de sua história: a de não ter permanecido na Série A em nenhuma das vezes que conquistou o acesso. Eliminado do principal torneio de mata-mata nacional, o América terá foco único no restante da temporada.