Brasil encara Paraguai com expectativa de manifesto dos atletas

Seleção Brasileira deve ter mudanças no ataque, mas a tendência é de que Neymar seja mantido no confronto em Assunção (foto: SILVIO ÁVILA/AFP)



Os jogadores da Seleção Brasileira decidiram que vão disputar a Copa América, que começa no domingo. Os atletas estavam insatisfeitos pela forma com que o torneio foi organizado e mostraram preocupação com a pandemia de COVID-19 no país, mas resolveram que participarão da competição.

O Brasil estreia diante da Venezuela, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A decisão dos atletas deve ser comunicada com um manifesto com críticas à forma como o evento foi anunciado, sem que tivessem sido comunicados antecipadamente. A informação foi divulgada inicialmente pelo colunista do Estado de Minas, Jaeci Carvalho. Antes, a Conmebol havia descartado como sedes a Argentina, por causa da pandemia, e a Colômbia, devido a uma convulsão social que deixou cerca de 40 mortos no país.





O grupo de atletas vai se manifestar publicamente hoje, após o jogo contra o Paraguai, em Assunção, na sequência das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2022. A partida será pela sexta rodada. O Brasil mantém a liderança isolada com 100% de aproveitamento (venceu Bolívia, Peru, Venezuela, Uruguai e Equador).





Com 7 pontos e quarto na classificação graças ao saldo de gols superior aos de Uruguai e Colômbia, os paraguaios se apegam a tabu de invencibilidade de 36 anos diante do Brasil jogando em casa.





O técnico Tite evitou comentar polêmicas sobre suposto risco de demissão (foto: SILVIO ÁVILA/AFP)



Para a partida, o técnico Tite poderá contar com Douglas Luiz (no lugar de Fred) que ficou de fora do confronto com Equador por cumprir suspensão. Já Everton Ribeiro entraria no lugar de Lucas Paquetá. Também há uma dúvida no ataque, entre Roberto Firmino e Gabigol.

Sobre possíveis alterações, o treinador afirmou que estariam vinculadas a padrão tático. “Temos um grupo de atletas do mais alto nível. A utilização de um ou outro vai depender das estratégias, do momento de cada um, do histórico dentro da Seleção... Isso acaba gerando muita possibilidade de uso, sempre no mais alto nível”.





Ele projetou jogo duro nesta noite. O Paraguai é quarto colocado, com 7 pontos. “Há um grau de dificuldade muito grande, sim. A qualidade da equipe do Paraguai, ainda mais jogando em casa, com o nível equilibrado das eliminatórias, então é um desafio, sim”. Em segundo lugar, a Argentina visita a Colômbia. Em terceiro, o Uruguai também atuará fora de casa, visitando a Venezuela. Chile x Bolívia e Equador x Peru completam a rodada.





CRISE Um dia após o afastamento de Rogério Caboclo da presidência da CBF por 30 dias, Tite disse saber a gravidade das denúncias de assédio sexual e moral ao dirigente, mas evitou comentar o assunto. “Existe um Comitê de Ética da CBF que toma as devidas providências. Não é da nossa alçada”, declarou.





Tite se esquivou também de possível pressão política a seu trabalho. “Vou falar sobre o meu juízo e o que a minha escala de valores dizem. Tenho muito respeito ao meu trabalho, à Seleção Brasileira, a esse momento da Copa do Mundo e de Eliminatórias. E a melhor maneira de retribuir o carinho das pessoas que me apoiam e ao respeito do que estão contra é fazer o meu melhor trabalho possível. É nisso que vou me ater”. Ao ser questionado se o treinador de uma seleção nacional precisa estar alinhado ao governo do país, foi mais direto: “Técnico de futebol tem de estar alinhado com o futebol”.





Houve rumores de que o presidente Jair Bolsonaro era um dos que pressionavam pela saída do técnico, supostamente por não defender publicamente a realização da Copa América no Brasil. A apoiadores, Bolsonaro negou possível pressão: “A minha participação na Copa América é abrir o Brasil para que ela fosse organizada aqui. Já tem os quatro Estados acertados, tudo certinho. No tocante a jogador, técnico, estou fora dessa, não tenho nada a ver com isso aí", afirmou.