Presidente do Cruzeiro traça perfil para contratar novo diretor de futebol

Sérgio Rodrigues traça perifl para novo diretor: conhecimento de mercado e de Série B (foto: Igor Sales/Cruzeiro) fundamental trazer alguém que tenha experiência no mercado e conheça bem os caminhos da Série B do Brasileiro, para que o time consiga êxito no retorno à elite na próxima temporada. O Cruzeiro evita divulgar nomes, mas já tem o perfil traçado para o novo diretor de futebol do clube. O presidente Sérgio Santos Rodrigues consideratrazer alguém que tenha experiência no mercado e conheça bem os caminhos da Série B do Brasileiro, para que o time consiga êxito no retorno à elite na próxima









“Tem que ser um diretor que tenha o conhecimento da divisão (Série B), claro. Isso para nós é importante. Que, de preferência, tenha sucesso, que signifique título ou acesso. E um diretor que compreenda a nossa filosofia de jogo, concorde com ela e nos ajude a desenvolvê-la. Pra mim isso é fundamental. Tem alguns nomes que estamos conversando", afirmou o presidente, em entrevista ao programa Bastidores, da Rádio Itatiaia.





Sérgio Rodrigues disse que o novo diretor tem que estar de acordo com a realidade do clube tanto na parte de gestão como também no modelo de jogo implantado para a Série B. "Se chegar um diretor dizendo que não acredita nesse modelo de jogar pra frente, de posse de bola, etc. e tal, realmente não vai de acordo com aquilo que a gente desenvolve hoje. Se a gente conseguir, e acho que vamos conseguir, alguém que compreenda, acredite e confie neste modelo de jogo, que conheça a divisão e tenha esse histórico de sucesso, será fundamental para fazer parte do time", comentou.