Atenção com o fôlego

Felipe Conceição destaca que nos primeiros 40 dias de Série B o Cruzeiro vai entrar em campo 12 vezes, já que fará também dois jogos pela Copa do Brasil (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)







“Estamos cada vez mais fortes. Botando um tijolinho de cada vez, melhorando o processo, ajustando o elenco e com certeza faremos uma grande Série B”. O recado otimista é do técnico Felipe Conceição, confiante a respeito do desempenho do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro – a estreia será às 16h30 de sábado, contra o Confiança, no Estádio Lourival Baptista, em Aracaju (SE).





O tempo jogou a favor do Cruzeiro, que investiu em uma intertemporada na Toca da Raposa II, com dias de sobra para se preparar e dar atenção aos últimos detalhes. Período que, segundo o técnico, vai gerar resultados em campo: “Hoje, o Cruzeiro tem um jogo agressivo, marcação alta, competitivo, e isso vai trazer muitas vitórias na Série B, porque é a característica do campeonato”.





Justamente por causa desse estilo do campeonato, Felipe Conceição se preocupa com o aspecto físico, além de dar atenção à parte técnica e tática. Logo na reta inicial da Segunda Divisão a Raposa vai encarar uma maratona de jogos. “Vai ser um campeonato apertado de calendário por causa da pandemia também. Para ter ideia, nos primeiros 40 dias vamos jogar 12 vezes (10 partidas pela Série B e duas pela Copa do Brasil). Então, precisamos de todo mundo”, destaca o treinador.





O Cruzeiro acertou a contratação do lateral-direito Klebinho, de 22 anos, emprestado pelo Flamengo até dezembro de 2021. E rescindiu o vínculo com o atacante Gui Mendes, de 20, ligado ao Ituano-SP. O jogador tinha contrato de empréstimo até o fim do ano, mas não estava nos planos do treinador.





De folga ontem, o Cruzeiro retoma os treinos hoje com a cabeça no Confiança.





Justiça e luto

A disputa na Justiça do Trabalho envolvendo o zagueiro Dedé e o clube celeste teve mais um capítulo. O juiz Fábio Gonzaga de Carvalho, da 48ª Vara do Trabalho, indeferiu pedido de tutela de urgência antecipada, pleiteada pela defesa do jogador. O zagueiro solicitava a rescisão indireta de contrato com o Cruzeiro. O magistrado alegou que o jogador deveria ter acionado a 2ª instância, e não a 1ª. Fora da Toca da Raposa, o defensor tenta romper o vínculo contratual que vai até 31 de dezembro de 2021.





Depois de Salomé e Pablito, o Cruzeiro perdeu mais um torcedor-símbolo. Morreu na madrugada de ontem, a jovem Iris Ávila, de 25 anos. Influenciadora digital e apaixonada pelo time celeste, ela estava internada no Hospital João XXIII desde quinta-feira. O motivo da internação e a causa da morte não foram revelados.