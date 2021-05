Atlético e América se enfrentam no Mineirão para definir campeão estadual

Atlético e América empataram jogo de ida da final por 0 a 0 (foto: Pedro Souza/Atlético)

Os dois melhores times dovoltam a medir forças neste sábado. Desta vez, para decidirem o título estadual. Após o jogo sem gols no Independência no último domingo,se enfrentam no, pela partida de volta da final. A vantagem do empate é alvinegra, por conta da melhor campanha na fase classificatória.Será o terceiro embate entre os rivais nesta temporada. Além do 0 a 0 no jogo de ida da decisão, Atlético e América se enfrentaram pela primeira fase, no Mineirão. Naquela oportunidade, o meia Nacho Fernández marcou duas vezes e comandou o triunfo dos donos da casa por 3 a 1.O atual campeão Atlético vive grande fase sob o comando do técnico. São dez jogos consecutivos sem derrota (sete vitórias e três empates), considerando compromissos pelo Estadual e pela fase de grupos da Copa Libertadores. Se mantiver a boa sequência, conquistará a taça estadual pela 46ª vez, já que joga por um empate na Pampulha.De olho na finalíssima, Cuca optou por poupar a maioria dos titulares na partida contra o Cerro Porteño-PAR, pelo torneio continental, na última quarta-feira. E a estratégia deu certo. Com gol de Keno - que saiu do banco de reservas -, o time venceu por 1 a 0 no Paraguai e assumiu a liderança geral da competição.Em Belo Horizonte, o elenco fez apenas um treino (nessa sexta) antes do clássico. A expectativa é que a equipe seja escalada com força máxima. Dessa maneira, voltariam ao time jogadores como o lateral-direito Guga, o zagueiro Igor Rabello, o volante Jair, o meia Nacho Fernández e os atacantes Keno, Savarino e Hulk. Nenhum deles iniciou o jogo em Assunção."A gente está 100%. Temos um departamento muito grande, que envolve muita gente, que sempre está monitorando todos os atletas. No último jogo, alguns atletas não atuaram. São jogadores importantes. Tenho certeza que vai estar todo mundo 100% para a partida", declarou Igor Rabello.Assim como o adversário deste sábado, o América mantém uma sequência invicta. A equipe comandada pelo técniconão perde há seis partidas (quatro vitórias e dois empates), válidas por duas competições: Mineiro e Copa do Brasil. Para o jogo no Mineirão, só a vitória interessa."É caprichar um pouquinho mais na última bola, no último terço (do campo), para que a gente possa conseguir fazer o gol, que nos dá o título. A gente sabe que vai precisar vencer a partida. Mas é com concentração e equilíbrio, não é de qualquer forma que a gente vai conseguir o título", disse o atacante Felipe Azevedo.Sem compromissos por outros torneios, a comissão técnica teve a semana inteira para preparar o time para a decisão estadual. A única incerteza em relação à escalação é na lateral esquerda. O titular João Paulo sentiu um incômodo na panturrilha direita na preparação para o jogo de ida da final, foi vetado e ainda não sabe se estará à disposição. A alternativa é Marlon, que atuou no Horto.São três os desfalques certos do América na busca pelo sonhado 17º título mineiro. O lateral-esquerdo reserva Lucas Luan está fora por uma lesão na coxa esquerda. No ataque, Marcelo Toscano e Léo Passos (ambos com problemas musculares na coxa direita) também não jogam.A final deste sábado coloca à prova um tabu mantido pelo Atlético. A equipe alvinegra não perde do América há mais de cinco anos. Nesse período, foram 15 jogos disputados, com 11 triunfos atleticanos e quatro empates. A vitória mais recente do América foi justamente na última final entre os dois times. Em 1º de maio de 2016, a equipe, então comandada por Givanildo Oliveira, venceu por 2 a 1 o jogo de ida da decisão estadual. O empate por 1 a 1 na volta deu o título aos americanos.O Mineirão não receberá público na finalíssima, em função da pandemia de coronavírus. A torcida do Atlético - mandante na decisão -para este sábado. A arte exibe escudos do clube, o Galo Volpi e o Pulgão, personagem que representa a torcida organizada Galoucura.Inspirado no Super Bowl (final do campeonato nacional de futebol americano nos EUA), o Mineirão terá um show no intervalo da decisão. A banda mineira de pop rock Jota Quest vai se apresentar enquanto os times estiverem nos vestiários. O evento, batizado de, começará por volta das 17h15 e será transmitido pelo canal da Brahma no YouTube.Everson; Guga, Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Tchê Tchê e Nacho Fernández; Savarino, Keno e HulkCucaMatheus Cavichioli; Diego Ferreira, Eduardo Bauermann, Anderson e Marlon (João Paulo); Zé Ricardo, Juninho, Alê e Bruno Nazário; Felipe Azevedo e RodolfoLiscajogo de volta da final do Campeonato Mineiro de 2021Mineirão, em Belo Horizontesábado, 22 de maio de 2021, às 16h30 (de Brasília)Felipe Fernandes de Lima (CBF)Felipe Alan Costa de Oliveira (CBF) e Marcus Vinícius Gomes (CBF)Emerson de Almeida Ferreira (CBF)