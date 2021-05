Fé na firmeza defensiva

Para Everson, Galo terá de pensar partida a partida: quinta, contra o América de Cali, e domingo enfrentando o Coelho (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press %u2013 4/4/21)





Em vantagem na final do Campeonato Mineiro, contra o América, por ter feito melhor campanha, o Atlético será campeão estadual se não sofrer gols. Isso vem sendo mais do que valorizado na Cidade do Galo, pois o time se fortaleceu não só ofensivamente, mas também defensivamente, tendo sofrido apenas um gol nos últimos três jogos.





Antes de pensar no torneio local, porém, colocará à prova a consistência defensiva diante do América de Cali-COL, quinta-feira, às 21h (de Brasília), em Barranquilla, pela quarta rodada do Grupo H da Copa Libertadores. Os colombianos não assustam, pois só balançaram as redes uma vez nas três primeiras partidas, exatamente contra o time mineiro, que fez 2 a 1, no Mineirão, há 15 dias.





Justamente para manter o bom nível, a equipe contará com a volta do goleiro Everson, que cumpriu suspensão no empate por 1 a 1 com o Tombense, sábado, no Gigante da Pampulha, resultado que garantiu o alvinegro na decisão regional. Na ida, houve goleada por 3 a 0, mesmo com a expulsão do camisa 22 – Matheus Mendes o substituiu e pegou o pênalti cobrado por Keké.





Agora, ele retorna com todo o gás para ajudar a equipe. “A meta de todo goleiro é sempre não tomar gol. Se isso ocorreu é porque dei minha parcela de contribuição. Então, vamos pensar jogo a jogo e buscar nossos objetivos”, afirma Everson, para quem o bom desempenho dá cada vez mais confiança a todos os jogadores.





Ele sabe que as cobranças são grandes, mas não se preocupa. “Futebol é resultado, e quando ele é positivo, com o goleiro não levando gol, fica ainda melhor. Meu foco aqui é trabalhar para procurar estar bem e apto para representar bem a meta do Atlético, que a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande. A torcida é muito apaixonada, apoia e cobra muito. Cabe a mim continuar trabalhando e tendo muito mais confiança para que eu continue representando bem o Atlético e a torcida.”





Além de Everson, o Atlético deverá ter a volta de outros titulares na quinta-feira, depois de poupá-los no compromisso pelo Mineiro. A expectativa é garantir a classificação, o que ocorrerá se vencer o jogo e o Deportivo La Guaira-VEN não ganhar do Cerro Porteño-PAR, amanhã, em Caracas.





“A gente vem em semanas decisivas, no Campeonato Mineiro e também na Libertadores, onde temos dois jogos fora. Serão três semanas só de jogos decisivos. É pensar jogo a jogo. Contra o América de Cali-COL, sabemos que, se tivermos algumas combinações de resultado, o Deportivo La Guaira não vencer e a gente sair vitorioso, a gente garante vaga na próxima fase, que é a nossa primeira meta na Libertadores”, diz o goleiro.





“Mas sabemos que vai ser um compromisso muito difícil. Então, é focar neste jogo contra a equipe do América. A gente sabe que, para eles, é tudo ou nada, é o jogo da vida deles. Se não ganharem, dificilmente se classificam. Então, cabe a nós focarmos jogo a jogo, principalmente contra a equipe colombiana, para depois pensarmos na final do Mineiro.”