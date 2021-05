Após derrota, Cruzeiro avalia quem fica ou sai

O lateral-esquerdo Matheus Pereira está entre os que foram bem na Raposa (foto: BRUNO HADDAD/CRUZEIRO 7/1/21)





O técnico Felipe Conceição já admitiu que mudanças são inevitáveis, mesmo considerando que o grupo evoluiu bastante e teria condições de assegurar a volta à Primeira Divisão. Mas contratações são inevitáveis, ainda que pontuais.





“Os ajustes do elenco começarão a ser feitos nestas duas próximas semanas, a gente precisava terminar o ciclo do Campeonato Mineiro. Lutamos muito para passar pelas semifinais, mas, infelizmente, não conseguimos. Agora, vamos começar a pensar no elenco da Série B, começar a fazer os ajustes, para que a gente fique cada vez mais forte. Os atletas que chegarem ou que saírem será dentro de uma análise do que é melhor para o Cruzeiro”, afirmou o treinador.









O atacante Marcelo Moreno não correspondeu e vem em baixa no time celeste



Entre os que usaram o Estadual de forma positiva estão os pratas da casa Weverton – apesar de ter caído de produção nas semifinais –, Matheus Pereira e Adriano, zagueiro, lateral-esquerdo e volante, respectivamente. Já o volante Matheus Barbosa, o armador Rômulo e o atacante Bruno José, contratados nesta temporada, conseguiram se firmar, ainda que sem brilhar. Aírton, atacante remanescente de 2020, conseguiu algumas boas atuações, tendo bom potencial.

Por outro lado, há os que ainda não justificaram a contratação. Casos do zagueiro Eduardo Brock, do lateral-esquerdo Alan Ruschel, do volante Matheus Néris e dos armadores Claudinho e Marcinho.





O atacante Marcelo Moreno, por sua vez, está em baixa. Não correspondeu quando escalado e nem mesmo foi relacionado para o jogo de volta das semifinais, domingo. O boliviano revelou propostas de clubes chilenos, mas não foi liberado pela Raposa. Isso pode mudar nas próximas semanas.





Há ainda os que mantiveram o nível, o que pode ser bom ou ruim, dependendo do caso. No primeiro grupo estão o goleiro Fábio e o atacante Rafael Sóbis, líderes, assim como o lateral-direito Cáceres e o zagueiro Ramon. Entre os que não deram a resposta desejada figura o volante Jádson, enquanto o atacante Felipe Augusto foi contratado para ser reserva e tem cumprido esse papel.





O também atacante William Pottker, uma das mais caras contratações desde o rebaixamento, no fim de 2019, continuou alternando bons e maus momentos. E assim, viveu entre a titularidade e o banco de reservas.

Recém-chegados

Há ainda os que chegaram agora e vão aproveitar os cerca de 20 dias até a estreia na Série B para se entrosar com os companheiros. É o caso do atacante Guilherme Bissoli, emprestado pelo Athletico e que estreou entrando no clássico de domingo.





Também será preciso decidir o que destino de alguns atletas experientes e de alto salário. Dois deles, o zagueiro Leo e o volante Henrique, ainda se recuperam de problemas físicos. Outro é o volante Ariel Cabral, que retornou de empréstimo ao Goiás.