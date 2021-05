Atlético recebe Cerro Porteño e busca liderança isolada na Libertadores

Atacante Hulk é a esperança de gols da equipe alvinegra (foto: Pedro Souza/Atlético) desconfiança vai dando lugar à esperança para o torcedor alvinegro. A chance de confirmar a boa fase é na noite desta terça-feira, quando o Galo enfrentará uma verdadeira 'pedra em seu sapato'. O time comandado por Cuca recebe o Cerro Porteño-PAR, às 19h15, no Mineirão, pela terceira rodada do Grupo H da competição continental. A vitória na última semana contra o América de Cáli-COL pela Copa Libertadores mudou o astral do Atlético. Avai dando lugar àpara o torcedor alvinegro. A chance de confirmar a boa fase é na noite desta terça-feira, quando o Galo enfrentará uma verdadeira 'pedra em seu sapato'. O time comandado por Cuca recebe o Cerro Porteño-PAR, às 19h15, no Mineirão, pela terceira rodada do Grupo H da competição continental.









Retrospecto





Estar no grupo do Cerro Porteño na Copa Libertadores não traz boas memórias ao torcedor do Atlético. Em 2021, é a quarta vez que isso ocorre - em todas as anteriores, o time alvinegro foi eliminado.





O retrospecto diante do Cerro não é nada bom. Nas seis partidas disputadas, o Atlético venceu apenas uma, empatou duas e perdeu três.





Reencontro





O reencontro entre as equipes acontece pouco mais de dois anos após o último confronto. Os times jogaram pela última vez em 10 de abril de 2019 e o resultado não foi nada bom para o Galo: derrota por 4 a 1 em Assunção, no Paraguai. A goleada causou a demissão de Levir Culpi no alvinegro.





Do último confronto realizado, apenas três jogadores seguem no elenco alvinegro: o lateral-direito Guga, o zagueiro Igor Rabello e o meia Nathan. Victor e Leonardo Silva, que também jogaram no Paraguai, se aposentaram e trabalham em outras áreas do clube.





Embalado





O Atlético chega embalado para o duelo desta noite. Além da primeira vitória na Libertadores, conquistada na última semana, o Galo goleou o Tombense no último sábado, pelo jogo de ida na semifinal do Campeonato Mineiro. Com o triunfo por 3 a 0, o time de Cuca encaminhou a vaga na decisão.





Hulk é a grande esperança da equipe atleticana. Escalado como centroavante nos últimos três jogos, fez três gols, deu uma assistência e sofreu dois pênaltis. O jogador ganhou, em campo, a posição na equipe titular alvinegra.





A tendência é que o técnico Cuca faça duas alterações na equipe em relação ao time que venceu o América de Cáli. Uma delas é certa: a entrada de Hulk no lugar de Eduardo Vargas. Já no meio-campo, o argentino Matías Zaracho - titular diante dos colombianos - está fora por conta de uma entorse no tornozelo direito. Substituto mais provável, Nathan também é ausência, já que foi expulso no último jogo. Portanto, a tendência é que Allan assuma o posto. Alan Franco é outra possibilidade.





Cerro Porteño-PAR





O técnico Francisco "Chiqui" Arce fará ao menos duas alterações em relação ao time escalado na vitória por 2 a 0 sobre o arquirrival Olimpia, no último sábado. No gol, o brasileiro Jean entra no lugar de Miguel Martínez. No meio-campo, Enzo Giménez substitui Mateus Gonçalves, outro do elenco do Cerro Porteño-PAR nascido no Brasil.





A única incógnita é no ataque. O jovem Robert Morales, de 22 anos, e o experiente Mauro Boselli, de 35, disputam posição.





ATLÉTICO X CERRO PORTEÑO-PAR





Atlético

Everson; Guga, Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Tchê Tchê, Allan (Alan Franco) e Nacho Fernández; Savarino, Keno e Hulk

Técnico: Cuca





Cerro Porteño-PAR

Jean; Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte e Santiago Arzamendia; Enzo Giménez, Mathías Villasanti, Ángel Cardozo, Federico Carrizo e Claudio Aquino; Robert Morales (Mauro Boselli)

Técnico:

Francisco "Chiqui" Arce





Motivo: 3ª rodada do Grupo H da Copa Libertadores

Local: estádio Mineirão, em Belo Horizonte

Data: 4 de maio de 2021

Horário: 19h15

Árbitro: Nestor Pitana (ARG)

Assistentes: Ezequiel Brailovsky (ARG) e Gabriel Chade (ARG)