Atlético x Cerro Porteño: prováveis escalações nesta terça

(foto: Pedro Souza/Atlético)

Cerro Porteño

e Cerro Porteño-PAR se enfrentam a partir das 19h15 desta terça-feira (4/5), no Mineirão, pela terceira rodada do Grupo H da. O Superesportes traz as prováveis escalações das equipes.O técnicodeve mandar a campo uma formação bem parecida com a que iniciou o duelo com o América de Cáli-COL, vencido por 2 a 1, na última terça, no Mineirão, pela segunda rodada da competição continental.Substituto mais provável, Nathan também é ausência, já que foi expulso no último jogo. Portanto, a tendência é que Allan assuma o posto. Alan Franco é outra possibilidade.No ataque,, que entrou no segundo tempo e marcou os dois gols da vitória sobre o América de Cáli-COL, será titular no lugar de Eduardo Vargas.Com isso, o Atlético deve ir a campo com Everson; Guga, Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Tchê Tchê, Allan (Alan Franco) e Nacho Fernández; Savarino, Keno e Hulk.O técnico Francisco "Chiqui"fará ao menos duas alterações em relação ao time escalado na vitória por 2 a 0 sobre o arquirrival Olimpia, no último sábado.No gol, o brasileiro Jean entra no lugar de Miguel Martínez. No meio-campo, Enzo Giménez substitui Mateus Gonçalves, outro do elenco do Cerro Porteño-PAR nascido no Brasil.A única incógnita é no ataque. O jovem Robert Morales, de 22 anos, e o experiente Mauro Boselli, de 35, disputam posição.A provável escalação do Cerro Porteño-PAR tem: Jean; Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte e Santiago Arzamendia; Enzo Giménez, Mathías Villasanti, Ángel Cardozo, Federico Carrizo e Claudio Aquino; Robert Morales (Mauro Boselli).