Coelho diz que vai atacar a URT, para cravar vaga na semifinal

Além do atacante Léo Passos, o América perdeu também Toscano para o duelo da última rodada contra a URT (foto: DANIEL HOTT/AMÉRICA - 19/10/19) Campeonato Mineiro, o América promete ir em busca da vitória sobre a URT, no domingo (25/4) concorrente que também briga para passar à próxima fase.



Vencendo, o Coelho assegura ainda o segundo lugar e a vantagem de jogar por dois empates ou placares com o mesmo saldo de gols contra o terceiro colocado para chegar à decisão.



Vice-líder do Estadual, com 19 pontos, o alviverde vai encarar o adversário de Patos de Minas (quinto colocado, com 16 pontos), no domingo, às 16h, no Estádio Zama Maciel, em Patos de Minas.



Ainda que triunfe, o Trovão Azul precisa que o Tombense (quarto, com 17 pontos), empate com o Pouso Alegre e que o Cruzeiro (terceiro, com 17) não vença o Patrocinense. Assim como o Pouso Alegre, com 15 pontos, a Caldense também tem chances, com ambos dependendo de outros resultados.





No caso americano, Lisca diz que a ordem é esquecer confrontos que poderão eventualmente beneficiá-lo e tratar de se garantir: "Temos uma última rodada contra URT, mas não vamos ficar torcendo por resultados. Vamos fazer por nós", prometeu o comandante.





"Demos algumas rateadas nas três rodadas anteriores (derrotas para Atlético e Tombense e empate com Patrocinense) e vamos trabalhar para buscar o resultado na rodada final. Vamos nos concentrar e trabalhar em cima da URT. Sabemos que é difícil jogar lá, será uma decisão e vamos com tudo para buscar a vaga", reiterou Lisca.





Copa do Brasil O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) indeferiu ontem o pedido de impugnação feito pelo Ferroviário da partida contra o América, válida pela segunda fase da Copa do Brasil.



O órgão reconhece a argumentação 'bem elaborada' do clube cearense, mas aponta outros casos históricos do futebol para justificar a resolução.





Após o empate em 1 a 1 entre América e Ferroviário no tempo regulamentar, no dia 14, no Independência, o Coelho conquistou a vaga nas penalidades ao vencer por 3 a 2.



Apesar disso, a disputa de pênaltis ficou marcada por um erro colossal da arbitragem na primeira cobrança do Ferroviário, que, após tocar no travessão, ultrapassou completamente a linha do gol. O bandeirinha não validou o tento, e o clube mineiro abriu a disputa em vantagem.