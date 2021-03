Com show de Nacho, Atlético de Cuca goleia o Coimbra

Nacho Fernández comemora gol marcado na estreia pelo Atlético (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Show do estreante

Vantagem administrada

A espera valeu a pena. Mais de três semanas depois do primeiro treinamento na Cidade do Galo, o meia, enfim, estreou com a camisa do. E não foi qualquer estreia. O argentino de 31 anos participou diretamente de três gols e comandou a goleada por 3 a 0 sobre o Coimbra, nesta sexta-feira, no Mineirão, pela quinta rodada doO jogo marcou o retorno do técnicoao clube alvinegro após sete anos e apresentou adversidades para os donos da casa, que tiveram em campo vários dos titulares da temporada 2020 pela primeira vez no Estadual.Nos 25 minutos iniciais, o Coimbra criou boas oportunidades e chegou a abrir o placar, mas o gol foi mal anulado pela arbitragem. Depois disso, brilhou a estrela de Nacho. Principal contratação do Atlético para a temporada 2021, o argentino marcou o primeiro gol, deu assistência para Igor Rabello fazer o segundo e sofreu o pênalti convertido por. Tudo isso no primeiro tempo.No segundo, o time alvinegro só administrou a vantagem. Com o resultado, o Atlético mantém os 100% de aproveitamento no Mineiro. O alvinegro é líder, com 15 pontos. Já o Coimbra soma apenas dois e é o lanterna.O Atlético visita a Caldense, no Ronaldão, em Poços de Caldas, na sexta rodada da competição. Já o Coimbra recebe o Athletic Club, no Independência, em Belo Horizonte.Originalmente, as partidas estão agendadas para esta quarta-feira. Porém, o governo estadual decidiu pela paralisação do Mineiro a partir desta segunda, como forma de conter o avanço daQuem ligasse a televisão durante os 25 primeiros minutos de jogo veria um Atlético afoito, desorganizado e muito frágil defensivamente. Mesmo com menos posse de bola, os ágeis atacantes do Coimbra ganhavam a maioria das disputas em velocidade contra a lenta marcação adversária e criavam boas oportunidades.Numa dessas, os visitantes chegaram a abrir o placar após bela arrancada de Marquinho pela esquerda. A bola sobrou para Igor Oliveira, na pequena área, finalizar para as redes, aos seis minutos.A arbitragem invalidou equivocadamente o lance ao assinalar toque no braço do atacante do Coimbra. A bola, porém, bateu no ombro.Desorganizado ofensiva e defensivamente, o Atlético de Cuca só conseguiu levar perigo ao gol rival aos 26 minutos, em finalização de fora da área do volante Allan. No lance seguinte, brilharam os gringos alvinegros.O paraguaio Junior Alonso encontrou um belo passe por elevação para o chileno Eduardo Vargas, que cruzou para o cabeceio certeiro do argentino Nacho Fernández: 1 a 0.Ali começava o show do ex-meio-campista do, que estreava com a camisa atleticana. Aos 36min, o argentino retribuiu a gentileza e deixou Vargas cara a cara com o goleiro Jori, que jogou a bola pela linha de fundo.Na cobrança de escanteio - executada por Nacho -, Igor Rabello desviou de cabeça e ampliou a vantagem.Nacho voltou a ser protagonista no lance do terceiro gol alvinegro, que saiu no último minuto regulamentar do primeiro tempo. Após bela jogada de Keno pela direita, o armador sofreu pênalti. Hulk cobrou no ângulo direito do goleiro Jori e balançou as redes pela primeira vez pelo Atlético.O ritmo intenso do Atlético na metade final do primeiro tempo não se manteve na volta do intervalo. Com larga vantagem, o time alvinegro ficava com a bola, mas não conseguia finalizar. As chances eram raras. Defensivamente, porém, o time não sofria tanto quanto antes.Cuca tentou aumentar a intensidade da equipe com mudanças. Guga, Matías Zaracho, Hyoran e Eduardo Sasha entraram no decorrer do segundo tempo, nas vagas de Mariano, Jair, Allan e Vargas. Depois, Nathan substituiu Keno.E as trocas deram resultado. Apesar de o ritmo seguir lento em alguns momentos, o Atlético criou boas oportunidades, mas Sasha (duas vezes) e Hyoran não conseguiram ampliar a vantagem alvinegra.No fim das contas, o placar do primeiro tempo persistiu até o fim.Everson; Mariano (Guga, aos 13’ do 2ºT), Igor Rabello, Junior Alonso e Dodô; Allan (Hyoran, aos 20’ do 2ºT), Jair (Matías Zaracho, aos 13’ do 2ºT) e Nacho Fernández; Hulk, Keno (Nathan, aos 31’ do 2ºT) e Eduardo Vargas (Eduardo Sasha, aos 20’ do 2ºT): CucaJori; Filipi, Augusto, Carciano e Lucas Hipólito (Thiago Balaio, aos 20’ do 2ºT); Thomás, Kauê e Bruno Rocha (Eduardo, aos 20’ do 2ºT); Marquinho (Klysman, aos 39' do 2ºT), Igor Oliveira (Valdir, aos 43' do 2ºT) e Guilherme Santos (Yuri Tanque, aos 20’ do 2ºT): Eugênio Souza: Mineirão: Nacho Fernández, aos 27’, Igor Rabello, aos 36’, e Hulk, aos 45’ do 1ºT (ATL): Michel Patrick Costa Guimarães: Felipe Alan Costa de Oliveira e Breno Rodrigues: Junior Alonso, aos 38’ do 1ºT, e Jair, aos 12’ do 2ºT (ATL); Carciano, aos 39’, e Lucas Hipólito, aos 44’ do 1ºT (COI)