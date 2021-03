Em clima de decisão, Cruzeiro joga para evitar queda precoce na Superliga

Técnico Marcelo Mendez disse que time precisou de ajustes para buscar reação nos playoffs (foto: Agência i7/Cruzeiro) surpreendente derrota no primeiro duelo, no mesmo local, para seguir na busca pelo hepta. O Cruzeiro volta à quadra nesta quarta-feira, às 16h30, no Ginásio do Riacho, em Contagem, para o segundo duelo contra o Itapetininga nas quartas de final da Superliga. Maior vencedor da competição, com seis títulos, o time celeste precisa devolver aderrota no primeiro duelo, no mesmo local, para seguir na busca pelo hepta.









O Cruzeiro precisa dar o troco no segundo duelo para provocar uma terceira e decisiva partida. Se necessário, o jogo que valerá vaga nas semifinais será no domingo, dia 21, às 11h, novamente no Ginásio do Riacho. Os confrontos dos playoffs da Superliga terão transmissão do SporTV2.





Pela necessidade de vitória, o Cruzeiro encara o reencontro com o Itapetininga como uma decisão antecipada. "Temos a oportunidade, o potencial e a certeza de que podemos jogar muito melhor. É muito importante entrar em quadra bem agressivos, marcar o nosso território, porque a camiseta não joga nunca sozinha. Todos nós temos que vestir essa camisa pensando que é uma final, pois agora esta é a nossa final", reforçou o ponteiro argentino Facundo Conte.





O técnico Marcelo Mendez admitiu que o time precisa melhorar em alguns fundamentos. “Não é esta a situação em que gostaríamos de estar, mas o time de Itapetininga jogou muito bem o primeiro jogo e nós não conseguimos fazer as coisas que normalmente fazemos bem. Então estamos ajustando nosso saque, nosso sistema de bloqueio-defesa e todos os fundamentos, pois foi um daqueles dias em que parece que nada saiu bem. Fizemos ajustes para tentar voltar a jogar como jogamos sempre", frisou.