América abre série de contratações

Coelho deve confirmar a chegada do armador Bruno Nazário, que teve passagem-relâmpago pelo clube em 2013 (foto: Rodrigo Clemente/EM/D.A Press 7/5/13)



No dia em que apresentou o atacante Ribamar, o América ficou muito perto de anunciar o quarto reforço para a temporada 2021. Nesta quarta-feira (10/3), poucas horas antes de estrear na Copa do Brasil enfrentando o Moto Clube-MA, na casa do adversário, o Botafogo anunciou a liberação do armador Bruno Nazário, de 26 anos, que deverá assinar com o Coelho no mínimo até o fim do ano.



LEIA MAIS 13:01 - 10/03/2021 Ataque do América está mais encorpado para temporada 2021

08:32 - 10/03/2021 América é top 15 em ranking das maiores premiações de 2020

07:28 - 09/03/2021 Recuperados da COVID-19, jogadores voltam a treinar no América



No dia em que apresentou o atacante Ribamar, o América ficou muito perto de anunciar o quarto reforço para a temporada 2021. Nesta quarta-feira (10/3), poucas horas antes de estrear na Copa do Brasil enfrentando o Moto Clube-MA, na casa do adversário, o Botafogo anunciou a liberação do armador Bruno Nazário, de 26 anos, que deverá assinar com o Coelho no mínimo até o fim do ano.

O clube carioca disse ter sido notificado pelo Hoffenheim-ALE, que detém dos direitos do atleta, solicitando a rescisão do contrato de empréstimo, que iria até junho. Além disso, o próprio jogador comunicou o desejo de não disputar a primeira rodada da Copa do Brasil. Se o fizesse, não poderia atuar na competição por outra equipe, sendo liberado da concentração em São Luís (MA).





Não sem reclamação por parte dos botafoguenses. “O Botafogo deseja contar apenas com atletas que estejam plenamente comprometidos com os objetivos para a temporada e com o propósito de reconstrução do clube”, afirmou o diretor de futebol Eduardo Freeland. “Lamentamos o assédio público de dirigentes de outros clubes no atleta, no momento em que o mesmo tinha um contrato a cumprir. Certamente, um caminho mais respeitoso era conversar no fórum mais adequado, que é em contato direto com a Diretoria de Futebol ou comigo. Mas não tem problema, o Botafogo é muito maior que isso”, disse Durcésio Mello, presidente alvinegro.





Pelo Botafogo, onde chegou em janeiro de 2020, Bruno Nazário fez 46 partidas e marcou seis gols. Na última vez em que esteve em campo, no fim de semana, contra o Resende, o meio-campista contribuiu com duas assistências. Ele teve passagem-relâmpago pelo Coelho em 2013.





Já Ribamar chega com o desejo de retomar a carreira, depois de passagens pouco proveitosas por equipes como Athletico e Vasco. “Esta é uma nova fase na carreira, estou tendo a oportunidade e espero que seja de muitas glórias”, declarou o jogador, que sabe que a disputa pela titularidade com jogadores como Rodolfo será dura. “Venho para somar, sei que o América, como outras equipes, tem jogadores de qualidade. Então, é trabalhar e conquistar a confiança de todos. Aí, caberá ao professor escalar.”





Ele se define como um atacante de força e velocidade. E, aos 23 anos, espera retomar o bom caminho de quando surgiu no Botafogo, em 2016, chamando a atenção do TSV 1860, da Alemanha, onde não obteve sucesso, até por ter chegado lesionado. “Quero ajudar a equipe e acredito que vai dar tudo certo e vamos conseguir nossos objetivos.”





mUDANÇAS Enquanto os reforços chegam, o técnico Lisca vem trabalhando os jogadores que tem à disposição para os próximos compromissos. No sábado, às 21h, o América recebe a Caldense, no Independência, e o treinador não deverá ter o lateral-esquerdo Lucas Luan e o volante Zé Ricardo, além do zagueiro Arthur e os meias Geovane e Felipe Azevedo, todos no Departamento Médico. (PG)