Lisca pede calma à torcida e diz que América quer ser assertivo no mercado

Treinador garantiu que a diretoria segue atenta ao mercado (foto: Mourão Panda/América)

O América segue ativo no mercado para trazer reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro. Até o momento, o clube anunciou duas contratações: o zagueiro Ricardo Silva e o atacante Leandro Carvalho. Nas redes sociais, a torcida alviverde tem cobrado a chegada de novos nomes. Ciente da situação, o técnico Lisca pediu paciência já que a diretoria busca assertividade neste quesito.





"Queria pedir paciência ao torcedor do América, a diretoria sabe o que quer, o América sabe o que quer, nós precisamos ter paciência, o mercado está muito agitado e os valores estão muito altos. Sabemos onde precisamos melhorar, ter mais força, mas tudo vai ser feito com as características do América, com pés no chão, clarividência, tranquilidade e assertividade", disse.





Reduzir a margem de erro na busca por reforços é uma das prioridades da cúpula alviverde. Isso porque o poder de investimento do Coelho é reduzido em comparação a outros clubes da elite. Lisca afirmou que a busca por contratações segue de forma conjunta, mas com calma e ‘pés no chão’.





“Isso é o mais importante, a gente não pode errar, não temos bala para ficar errando e trocando e vamos fazer tudo com muita calma. Sabemos das necessidades, o clube e a diretoria sabem, mas estamos trabalhando em conjunto e com pés no chão”, completou.