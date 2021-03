Conceição aposta na evolução do Cruzeiro: 'Temos margem de crescimento'

Felipe Conceição vê potencial no time celeste (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) crescimento, já que os jogadores ainda estão se conhecendo melhor em campo. No empate com o Uberlândia (1 a 1), seis atletas vestiram a camisa celeste pela primeira vez. O técnico Felipe Conceição aposta na evolução do Cruzeiro durante o Campeonato Mineiro. Para o treinador, o time celeste tem margem para, já que os jogadores ainda estão se conhecendo melhor em campo. No empate com o Uberlândia (1 a 1), seis atletas vestiram a camisa celeste pela primeira vez.





desempenho foi muito bom, mas precisamos crescer, temos margem de crescimento de muita coisa ainda. É início de trabalho, foram dez dias de treinamento, fiquei surpreso com o desempenho ofensivo, essa intensidade, isso demonstra que a gente se preparou bem. E isso está dentro desta expectativa para este primeiro momento, vamos continuar trabalhando e vamos crescer", destacou Conceição. "Precisamos melhorar em tudo. Ofoi muito bom, mas precisamos crescer, temos margem de crescimento de muita coisa ainda. É início de trabalho, foram dez dias de treinamento, fiquei surpreso com o desempenho ofensivo, essa intensidade, isso demonstra que a gente se preparou bem. E isso está dentro desta expectativa para este primeiro momento, vamos continuar trabalhando e vamos crescer", destacou Conceição.





Com seis estreantes, o Cruzeiro empatou com o Uberlândia no sábado, por 1 a 1, no Parque do Sabiá, pela 1ª rodada do Campeonato Mineiro. Apesar das muitas caras novas, a Raposa teve uma boa atuação coletiva, pressionando o time do Triângulo Mineiro em quase toda partida.





No sábado, o time celeste entrou em campo bastante reformulado em relação à equipe da temporada passada. Cinco jogadores que começaram foram contratados nas últimas semanas: o lateral Alan Ruschel (ex-Chapecoense); os volantes Matheus Neris (ex-Figueirense) e Matheus Barbosa (ex-Cuiabá), Marcinho (ex-Sampaio Corrêa) e Felipe Augusto (ex-América). Já o zagueiro Weverton fez sua estreia pelos profissionais.





Na próxima rodada, a Raposa busca os três pontos contra a Caldense, na quarta-feira, dia 3 de março, às 21h30, no Mineirão.