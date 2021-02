Tricampeões se garantem, e Atlético conhece 43 adversários na Libertadores

Libertadores 2021: 44 dos 47 participantes estão definidos (foto: Norberto Duarte/AFP )





O Atlético já conhece 43 dos 46 possíveis adversários na próxima edição da Copa Libertadores. Nesse fim de semana, os tricampeões Grêmio e Santos garantiram lugar na edição 2021 do torneio continental. As três vagas ainda em disputa serão ocupadas por times uruguaios.









O Grêmio garantiu classificação ao vencer o Athletico-PR por 1 a 0 nesse domingo, em Porto Alegre, em jogo da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe gaúcha ocupa a sexta colocação e ainda disputa uma vaga direta na fase de grupos por duas vias.





Se for campeão da Copa do Brasil contra o Palmeiras, o Tricolor assegura lugar nos grupos. Caso perca o torneio mata-mata, mas termine o Brasileiro em quinto (ou em sexto, desde que atrás dos paulistas), também garante a vaga sem precisar disputar as fases 2 e 3 da Libertadores.





Já o Santos, atual vice-campeão do torneio continental, disputará a edição 21 a partir da segunda fase. Nesse fim de semana, a equipe do técnico Cuca empatou por 1 a 1 com o Fluminense, na Vila Belmiro, e conseguiu classificação graças a tropeços de Corinthians, Red Bull Bragantino e Athletico-PR.





As três vagas que restam (duas nos grupos e uma na segunda fase) serão ocupadas por times uruguaios nos próximos dias. A tendência é que Nacional, Montevideo City Torque e Peñarol as ocupem.