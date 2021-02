Por que o Olympique de Marseille tem Sampaoli como alvo principal

Sampaoli tem contrato com o Atlético até o fim de 2021 (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press )





O Olympique de Marseille está à procura de um treinador desde o dia 2 de fevereiro, quando o português André Villas-Boas pediu demissão após desentendimento com a diretoria. E o alvo principal dos franceses é o argentino Jorge Sampaoli, do Atlético.









Mas por que o comandante do Galo surgiu como plano A do Marseille? Uma fonte ouvida pelo Superesportes disse que o clube pretende reviver com Sampaoli "o amor ao jogo" e a "obsessão pelo futebol bem jogado" que marcaram o período de Marcelo Bielsa na equipe de Marselha. Hoje, o OM está na 9ª posição do Campeonato Francês, com 34 pontos em 23 jogos. O Lille lidera a competição, com 55 pontos, seguido por PSG (54), Lyon (52) e Monaco (49).





Bielsa dirigiu o Olympique de Marseille de maio de 2014 a agosto de 2015. 'El Loco', como é conhecido o treinador de Rosário-ARG, tem poucos títulos na carreira, mas consegue colocar em prática um estilo de futebol vistoso, com posse de bola e muita ofensividade.





À frente do clube francês, Bielsa chegou a liderar a Ligue One 2014/15 até o início do returno. Contudo, caiu de rendimento e terminou na frustrante quarta colocação, fora da Liga dos Campeões. Naquele momento, a torcida tinha comprado a ideia de Bielsa: a média de público no Vélodromeno saltou de 38 mil no torneio anterior para 52 mil.





No entanto, após o primeiro jogo da temporada 2015/16, Bielsa pediu demissão do OM. "Não posso aceitar essa situação de instabilidade no clube. Chegamos a um acordo para ampliar o contrato até 2016/17, só faltava assinar. Contudo, eles quiseram mudar o contrato. Tomei essa decisão (de se demitir) porque, para trabalhar junto com alguém, você precisa ter confiança, e eu não tenho confiança aqui", disparou o argentino, em agosto de 2015.





Sampaoli tem como uma de suas inspirações na carreira o argentino Bielsa. "Eu era louco pelo Newell's (Old Boys) do Bielsa. Era dependente disso, ouvia as entrevistas dele a toda hora. Eu era um bielsadependente, literalmente", revelou Jorge Sampaoli à revista "El Gráfico", da Argentina.





Bielsa tem um grande número de admiradores. O mais conhecido deles é o espanhol Pep Guardiola, treinador do Manchester City. "Bielsa é provavelmente a pessoa que mais admiro. Ele é único. Ninguém consegue imitá-lo. Ele é inspirador para mim. Nós ganhamos mais títulos, mas como técnico, ainda estou longe dele", disse Guardiola, neste ano.





Negociação





Nenhuma fonte ligada ao treinador ou ao clube francês confirma o acerto. O diretor de futebol do OM, Pablo Longoria, disse que não "quer pressa" na contratação. Pessoas ligadas a Sampaoli afirmam que é necessário ter "paciência". O treinador dará uma posição final sobre o tema ao término do Campeonato Brasileiro, neste mês de fevereiro.





O OM quer um treinador “que dê esperança, com uma forma de trabalhar em conjunto para voltar ao normal este momento de instabilidade. No OM, o novo comandante terá uma obrigação de resultado, terá que trabalhar para o futuro com a força de um trabalho profissional promovendo a formação. E, acima de tudo, um retorno à normalidade da situação”, disse Longoria, em entrevista coletiva.





Caso feche com Sampaoli, o Olympique de Marseille terá que pagar uma multa ao Atlético, já que o argentino tem contrato até o fim de 2021. O valor da rescisão não é considerado elevado para o clube francês.