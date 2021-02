Cruzeiro aposta até em veteranos para montar time de novo técnico

Aos 36 anos, Wellington Paulista vinha sendo sondado pela Raposa ainda na Era Felipão: ele atuou pelo clube de 2009 a 2012 (foto: Douglas Magno/Agência i7 %u2013 15/4/12)

Com a definição de Felipe Conceição como treinador, o Cruzeiro parte em busca de reforços para a temporada 2021. A intenção é ter uma equipe competitiva, o que não ocorreu em 2020, quando foi eliminado ainda na primeira fase do Campeonato Mineiro, caiu na terceira etapa da Copa do Brasil e foi apenas o 11º colocado na Série B do Campeonato Brasileiro, sem garantir a volta à elite nacional.





Conceição ainda não está em Belo Horizonte, mas vem mantendo contatos constantes com o diretor de futebol, André Mazzuco. Muitos nomes vêm sendo discutidos, sempre buscando atletas que não exijam investimento alto, pois o clube atravessa grave crise financeira.





Se não der retorno financeiro, é fundamental que o jogador dê retorno técnico. Nesse caso, importa pouco a idade. Por isso, o experiente Wellington Paulista, de 36 anos, está no radar da Raposa.





Ele passou pela Toca da Raposa II entre 2009 e 2012 e tem identificação com o torcedor celeste. Foram 160 jogos com a camisa azul e 75 gols marcados – 22 em cobranças de pênalti. Pela Raposa, ele venceu dois Estaduais (2009 e 2011), além do Torneio de Verão do Uruguai, em 2009.





“Recebi uma consulta do André Mazzuco há duas semanas, quando o treinador ainda era o Luiz Felipe Scolari. Não avançamos em nada porque o Wellington está focado no Fortaleza, que passa por situação difícil no Campeonato Brasileiro. Ele é um dos capitães, líder, e só pensa agora em ajudar o clube. Ficamos de conversar depois”, disse ao Superesportes o agente Alexandre Oliveira, que cuida da carreira do jogador.





Outro nome que interessa é do armador Marcinho, que disputou a Série B pelo Sampaio Corrêa. A informação foi divulgada pela rádio Itatiaia.





O jogador tem 25 anos e começou a carreira no Londrina, time da cidade de mesmo nome, onde nasceu. Também defendeu o Brasil-RS, Oeste-SP e Operário-RS. Na Segunda Divisão de 2020, ele fez 37 jogos, com oito gols e cinco assistências.





O contrato com o clube maranhense se encerrou no domingo. Há outros clubes interessados, e o Cruzeiro precisa agir rapidamente.





O clube celeste teria interesse também no lateral-esquerdo Alan Ruschel, ex-Chapecoense. Porém, ele deve preferir atuar em uma equipe da Primeira Divisão, e o América já teria feito proposta para ter o jogador.



APRESENTAÇÃO

As negociações devem se intensificar a partir de amanhã, quando Felipe Conceição deve chegar a Belo Horizonte. Ele será apresentado pelo clube e dará prosseguimento ao trabalho, o que inclui análise de jogadores que integraram o grupo em 2020 e os que voltam de empréstimo, como o atacante Vinícius Popó, o lateral-esquerdo Rafael Santos e o volante Ariel Cabral, cedidos a Sport, Chapecoense e Goiás, respectivamente.