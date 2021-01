América empata com vice-lanterna em casa e vê liderança da Série B ameaçada

Messias empatou cobrando pênalti para o América diante do Botafogo-SP: briga pelo título sob ameaça (foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press)





Líder da Série B, o América teve muitas dificuldades contra o Botafogo-SP, vice-lanterna, na noite de ontem, no Independência. Depois de terminar o primeiro tempo em desvantagem, a equipe alviverde buscou o empate por 1 a 1 na etapa final, mas agora tem o primeiro lugar na competição sob ameaça. O time pode perder a liderança para a Chapecoense, que visitará o Vitória amanhã, às 16h, no Barradão. O resultado pode atrapalhar os planos de conquista do tricampeonato da Segundona.





Victor Bolt, em belo chute de fora da área, abriu o placar, enquanto Messias, em cobrança de pênalti, garantiu a igualdade. Com o empate, o Coelho – já garantido na Primeira Divisão – chegou a 68 pontos, um a mais que a Chape. Os alviverde volta a campo na terça-feira, às 16h, visitando o Brasil de Pelotas, no Estádio Bento Freitas.





O técnico Lisca teve de mexer na equipe americana. Sem Ademir, optou por Léo Passos no ataque. No gol, foi obrigado a colocar Airton na vaga de Matheus Cavichioli, lesionado. O treinador ainda fez uma mudança por opção técnica, com a entrada de Sávio no lugar de João Paulo.





O primeiro tempo do América foi abaixo da média. A equipe não conseguiu se impor no Independência e teve dificuldades para se livrar da marcação dos visitantes. Normalmente um time envolvente e rápido, o Coelho teve menos mobilidade em campo na etapa inicial.





O grande destaque americano nos primeiros 45 minutos foi o goleiro Airton. Novidade na equipe, ele fez duas boas defesas – uma em cabeceio de Judivan e outra em chute cruzado de Jeferson. A terceira, no entanto, foi sem chances para o camisa 12.





Após tabela na direita, Jeferson rolou para Victor Bolt, acertar belo chute rasteiro da entrada da área, sem chances para Airton: 1 a 0. Após o gol, o Coelho tentou pressionar o adversário, mas esbarrava no bloco defensivo armado pela equipe paulista.





ALTERAÇÕES O América voltou com mudanças na etapa final. Amarelados, Léo Passos e Felipe Augusto foram substituídos por Marcelo Toscano e Geovane. A equipe alviverde foi para cima do adversário, mas seguiu com dificuldades em criar oportunidades de perigo.





Quando o Coelho parecia não encontrar soluções, uma jogada isolada colocou o time de novo no jogo. Ao tentar proteger a bola para o goleiro Igor, Ranieli cometeu falta em Neto Berola dentro da área. Pênalti marcado. Na cobrança, Messias chutou forte no meio do gol. O goleiro Igor ficou parado, se ajoelhou para fazer a defesa, mas a bola bateu em sua perna e morreu no fundo das redes: 1 a 1.