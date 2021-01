Com esperanças de título renovadas, Atlético visita Bragantino pela Série A

Com resultados favoráveis na rodada, Atlético desafia Bragantino nesta segunda-feira (foto: Pedro Souza/Atlético) partida. Uma vitória deixa o Galo a quatro pontos do topo da tabela, com um jogo a menos que o líder São Paulo. Com esperanças renovadas na busca pelo título, o Atlético visita o Red Bull Bragantino nesta segunda-feira, às 20h, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tropeços de concorrentes diretos aumentaram a motivação atleticana para a. Uma vitória deixa o Galo a quatro pontos do topo da tabela, com um jogo a menos que o líder São Paulo.





13:02 - 08/01/2021 Atlético garante foco total para fazer a sua parte e superar o Bragantino alvinegra, o São Paulo perdeu o clássico contra o Santos, no Morumbi, por 1 a 0. Esta foi a segunda derrota seguida do Tricolor, líder com 56 pontos. O Internacional foi o único concorrente que venceu - 1 a 0 sobre o Goiás, no Beira-Rio. O Colorado segue na vice-liderança, com 53 pontos e uma partida a mais que o Galo. O Atlético é o terceiro colocado do Brasileiro, com 49 pontos. Flamengo e Grêmio têm a mesma pontuação e aparecem logo abaixo na classificação. Na rodada, os gaúchos empataram sem gols com o Fortaleza, fora de casa, enquanto o Rubro-negro foi derrotado pelo Ceará, por 2 a 0, no Maracanã. Para melhorar a situação, o São Paulo perdeu o clássico contra o Santos, no Morumbi, por 1 a 0. Esta foi a segunda derrota seguida do Tricolor, líder com 56 pontos. O Internacional foi o único concorrente que venceu - 1 a 0 sobre o Goiás, no Beira-Rio. O Colorado segue na vice-liderança, com 53 pontos e uma partida a mais que o Galo.





Apesar dos resultados que ajudaram o Atlético a nove rodadas do fim da Série A, o lateral-esquerdo Guilherme Arana conteve os ânimos e cobrou foco total pela vitória fora de casa. “Temos de entrar e fazer o nosso jogo. Claro que é bom para o Atlético, mas não podemos nos preocupar com outros resultados. Temos de manter a concentração alta. Somente a vitória nos interessa. Se quisermos continuar brigando pelo título, esse jogo será o divisor de águas”, projetou.





O time





Para a partida, o técnico Jorge Sampaoli conta com o retorno do volante Jair, recuperado da lesão na panturrilha esquerda que o afastou dos últimos quatro jogos do Atlético. Quem também volta é o volante Allan. Ele cumpriu suspensão automática na vitória sobre o Coritiba, no Mineirão, por 2 a 0, em 26 de dezembro, devido à expulsão na derrota por 3 a 0 contra o São Paulo.





Já Matías Zaracho, que sofreu lesão na coxa esquerda no confronto com o Coritiba, está fora da lista de relacionados. O atacante Diego Tardelli, liberado do departamento médico desde o mês passado, não foi relacionado. Outra baixa é o goleiro Victor, em recuperação de desconforto lombar.





A provável escalação alvinegra é Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Alan Franco e Hyoran; Savarino, Keno e Eduardo Vargas.





O adversário





Na 13ª posição do Brasileiro, com 34 pontos, o Red Bull Bragantino vem de vitória expressiva sobre o líder São Paulo, em casa, por 4 a 2. Com o resultado, o Massa Bruta se recuperou de derrotas para Athletico-PR e Palmeiras. Contra o Galo, o time de Maurício Barbieri tem desfalques do lateral-direito Aderlan e do atacante Artur, suspensos com o terceiro cartão amarelo, além do meia Lucas Evangelista, em tratamento de edema muscular na coxa esquerda. O treinador espera partida intensa nesta segunda. “A tendência é que eles venham bem ajustados. Sampaoli é um treinador que procura trabalhar bem os detalhes. Vejo um bom duelo entre dois clubes, duas equipes que costumam apresentar bastante intensidade”, declarou.





Red Bull Bragantino x Atlético





RB Bragantino

Cleiton; Weverton, Ligger (Léo Ortiz), Fabrício Bruno, Edimar; Raul, Ryller e Claudinho; Helinho (Morato), Cuello e Ytalo.Técnico: Maurício Barbieri.





Atlético

Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Alan Franco e Hyoran; Savarino, Keno e Eduardo Vargas. Técnico: Jorge Sampaoli.





Motivo: 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista

Data e horário: segunda-feira (11), às 20h

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Auxiliares: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Jean Márcio dos Santos (RN)

Transmissão: SporTV e Premiere