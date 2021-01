Atlético garante foco total para fazer a sua parte e superar o Bragantino

O lateral Arana diz que nada muda se o Galo não trouxer a vitória: %u201COs concorrentes tropeçaram, mas temos de fazer por merecer%u201D (foto: PEDRO SOUZA/ATLÉTICO) As derrotas de São Paulo e Flamengo, dois dos principais concorrentes ao título do Campeonato Brasileiro de 2020, foram bastante celebradas pelos atleticanos. Mas na equipe há a consciência de que de nada vai valer os resultados dos outros se o Atlético não fizer sua própria parte.





Assim, vencer o Bragantino, segunda-feira, às 20h, em Bragança Paulista (SP), se torna essencial para ficar mais perto do líder, o tricolor paulista, além de deixar outros concorrentes para trás. “Os resultados foram bons, é verdade, mas nosso pensamento sempre foi o mesmo, acreditar, conseguir os melhores resultados, perseguir nosso objetivo. Os concorrentes tropeçaram, mas temos de manter nosso foco e fazer por merecer. Não adianta eles tropeçarem e a gente perder pontos, como já ocorreu. Então, estamos trabalhando em cima de cada jogo para conseguir vitórias e brigar pelo título até o fim do campeonato”, argumenta o lateral-esquerdo Guilherme Arana.

Com a experiência de quem já saboreou o título brasileiro em duas oportunidades, em 2015 e 2017, ambas pelo Corinthians, o jogador sabe do que está falando. E acredita que o melhor para os atleticanos é esquecer os outros competidores, “focar no trabalho” e vencer os jogos. Ontem, o time perdeu a segunda posição para o Internacional, que bateu o Ceará por 2 a 0.





E o que ocorreu com o São Paulo na quarta-feira, em Bragança Paulista, só serve de alerta para o Galo. Afinal, os 4 a 2 aplicados pelo Bragantino, que chegou a estar vencendo por 4 a 1, foram considerados surpreendentes, especialmente se levado em conta a campanha ruim do time, que chegou a ser vice-lanterna do Brasileiro e esteve na zona de rebaixamento por 10 rodadas.





“Não tem jogo fácil no Brasileiro. Às vezes, as equipes que estão lá embaixo vencem quem está brigando por título. Por isso nos preocupamos com todas as equipes, nos preparamos bastante para enfrentar todas elas. Então, é manter a cabeça no lugar, manter o foco e buscar os três pontos, fundamentais para o Atlético”, diz o defensor.





O Atlético não entrou em campo neste meio de semana porque o compromisso seria contra o Santos, que está na disputa das semifinais da Copa Libertadores. Já na 29ª rodada, será um dos últimos times a atuar, na segunda-feira, já sabendo os resultados de outros jogos, incluindo São Paulo x Santos, Flamengo x Ceará e Fortaleza x Grêmio, que interessam diretamente ao Galo.





Isso, porém, também tem pouca relevância para os atleticanos. “Só os três pontos nos interessam. Se queremos brigar por título, é um jogo essencial. Pode ter certeza que o grupo está concentrado, trabalhando forte, a comissão está passando as informações do adversário, pontos fracos, pontos fortes. Espero que na segunda-feira possamos fazer um grande jogo e voltar com os três pontos.”

Primeiro contato

Ontem, os jogadores foram apresentados ao novo diretor de futebol alvinegro, Rodrigo Caetano. Nos próximos dias, há a expectativa de que a diretoria anuncie mais algumas mudanças no clube.









Atleticanas





Galinho arranca empate

O Atlético arrancou 1 a 1 contra o Corinthians, ontem, no Parque São Jorge, em São Paulo, no jogo de ida das semifinais do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Timão abriu o placar aos 10min, com o atacante Cauê. O volante Wesley, aos 42min da etapa final, deixou tudo igual. O jogo de volta será segunda-feira, às 15h, no Sesc Venda Nova. Quem vencer vai à final, enquanto nova igualdade leva à disputa de pênaltis. Na outra chave, Flamengo e Athletico também empataram, 2 a 2.









Povão na Arena

Passou a valer ontem a lei que permite que estádios de Minas Gerais tenham áreas sem a presença de cadeiras, limitadas a 20% da capacidade total. A medida viabiliza o projeto de setor popular no estádio do Atlético, a Arena MRV, mas não abrange outros sob concessão, como Mineirão e Independência.