Para seguir na briga, Atlético buscará manter bom desempenho no returno

Jorge Sampaoli espera que Atlético mantenha bom desempenho (foto: Bruno Cantini/Atlético) competição. As derrotas de concorrentes diretos deram ao Atlético um ânimo a mais na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Agora, a equipe alvinegra precisa cumprir o seu papel. O Galo visitará o Bragantino na próxima segunda-feira e tentará manter o bom desempenho no returno da









O melhor aproveitamento do returno é do Grêmio, com 75% em oito partidas. Foram cinco vitórias e três empates, com 14 gols marcados e cinco sofridos.





O Atlético ainda somou menos pontos que São Paulo (19) e Athletico-PR (18) no returno. No entanto, as duas equipes entraram em campo uma vez a mais.





Próximo adversário do Atlético, o Bragantino também faz boa campanha no returno. A equipe somou 15 pontos em 27 possíveis. Na última rodada, o ‘Massa Bruta’ ainda ajudou o Galo ao bater o São Paulo, por 4 a 2, em casa.





Melhores times do returno





Grêmio - 18 pontos em oito jogos (75%)

Atlético - 17 pontos em oito jogos (70,83%)

São Paulo - 19 pontos em nove jogos (70,37%)

Athletico-PR - 18 pontos em nove jogos (66,67%)

Palmeiras - 16 pontos em oito jogos (66,67%)