Comissão técnica de Tite vai acompanhar dois jogos do Atlético em janeiro

Os jogadores do Atlético serão observados pela comissão técnica de Tite. Os auxiliares do treinador da Seleção Brasileira vãoos jogos contra Grêmio, fora de casa, e Santos, no Mineirão, ambos pela Série A.

No radar de Tite está o lateral-esquerdo Guilherme Arana, que foi convocado no ano passado para substituir Alex Telles, que poderia ser cortado em função do testepara coronavírus. O jogador do Galo não entrou em campo.