Giovanni admite ano ruim e lamenta dois afastamentos em 34 dias no Cruzeiro

Giovanni aguarda desfecho de negociações para deixar o Cruzeiro (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) jogador, de 31 anos, conviveu com dois afastamentos promovidos pelo departamento de futebol do Cruzeiro. O calendário do futebol brasileiro foi atípico para todos seus atores em função da pandemia de coronavírus. Mas o do lateral-esquerdo Giovanni envolveu outros dramas. Em 34 dias - entre 7 de setembro e 11 de outubro - o, de 31 anos, conviveu com dois afastamentos promovidos pelo departamento de futebol do Cruzeiro.









“Foi muito rápido tudo que aconteceu comigo. Pouco tempo de treinamento com bola, já jogando um jogo atrás do outro. No início a gente vinha vencendo e depois de um resultado negativo em casa, lembro que foi a Chapecoense (derrota por 1 a 0, em 20 de agosto), as coisas mudaram da água para o vinho”, relembrou Giovanni ao Superesportes.





“Me pegou de surpresa, claro. Em um mês e meio eu estava sendo afastado. Foi uma situação que me deixou muito chateado, me pegou de surpresa. Complicado apontar o dedo. Futebol envolve muitas coisas”, lamentou, sem dar muitos detalhes.





Após a saída de Enderson e a contratação de Ney Franco, Giovanni foi reincorporado ao grupo em 21 de setembro. A expectativa por novas oportunidades, no entanto, durou apenas vinte dias - e 80 minutos em campo, na derrota por 2 a 1 para o Sampaio Corrêa, no Mineirão. Em 11 de outubro, o jogador foi relacionado para um jogo pela última vez no Cruzeiro.





“Retornei aos treinos com o grupo, tive nova oportunidade, realmente as coisas não deram certo. Não joguei bem e fui afastado. Me pegou de surpresa novamente. Ali, estava claro que as coisas não caminhavam bem para mim dentro do Cruzeiro. Vida que segue”, disse.





Futuro





Treinando em regime diferente dos outros companheiros, na Toca II, Giovanni reconheceu que o Cruzeiro deu suporte com “bons profissionais”. Ele garante que está preparado para a temporada 2021, mas longe do clube celeste, para conseguir dar a volta por cima na carreira.





“Estamos com alguns contatos para acertar o empréstimo para sair daqui e dar a volta por cima em outro lugar. Nossa carreira tem que seguir. Sigo me preparando, treinando e esperando definições. Mas realmente foi um ano difícil. Estou acostumado a jogar, a estar no banco, a estar nos planos, e realmente as coisas não aconteceram como planejei. Mas isso é passado. Procurar esquecer e que sirva de aprendizado para mim. Agora é trabalhar para dar a volta por cima”, finalizou.





Giovanni tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2021.