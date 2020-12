Mirando final inédita, América recebe o Palmeiras pela Copa do Brasil

América enfrenta Palmeiras e quer continuar fazendo história na Copa do Brasil (foto: Fernando Almeida/América) história e avançar à final do torneio pela primeira vez. Em caso de novo empate, o duelo será decidido nos pênaltis. O América recebe o Palmeiras nesta quarta-feira (30), às 21h30, no Independência, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Após empate em 1 a 1 na partida de ida, o Coelho joga por uma vitória para continuar fazendoe avançar à final do torneio pela primeira vez. Em caso de novo empate, o duelo será decidido nos pênaltis.









Já o clube mineiro é o único semifinalista que disputa a atual edição da Copa do Brasil desde a primeira fase. No caminho, o Coelho passou por Santos-AP, Operário-PR, Ferroviária-SP, Ponte Preta, Corinthians e Internacional.

Para chegar à grande decisão, o Coelho se apoia nos retrospectos de times que decidiram esta fase da competição em casa. 64,5% das semifinais terminaram com avanços de quem jogou a segunda partida em seus domínios.





Um dos importantes aspectos deste duelo é a premiação financeira. Por toda a trajetória até aqui, o América já embolsou R$ 17,59 milhões. Um avanço à final significaria, no mínimo, outros R$ 22 milhões em ganhos (premiação do vice-campeão).





Outro feito histórico está na mira do América. Apenas três clubes do país foram capazes de conquistar a Copa do Brasil enquanto disputavam a Série B. Criciúma (1991), Santo André (2004) e Paulista (2005) foram os responsáveis pela façanha.





Diante desse contexto, ainda há mais um objetivo: o clube mineiro pode se tornar o primeiro da história a levantar a taça e conquistar o acesso na mesma temporada.

Atualmente, a equipe de Lisca ocupa a segunda posição da Série B do Campeonato Brasileiro, com 60 pontos - 12 a mais que o CSA, primeiro clube fora da zona de classificação para a Série A.





Paralelamente ao duelo entre Porco e Coelho, Grêmio e São Paulo disputarão, em São Paulo, o segundo confronto da outra semifinal. No jogo de ida, vantagem de 1 a 0 para os gaúchos.





Aspas americanas





Em entrevista à TV Coelho, o meia Alê avaliou o jogo de ida e projetou o confronto desta quarta-feira, no Independência. Para o jogador, o América precisa 'agredir' mais o Palmeiras para triunfar.





“Eu acho que mais posse de bola. Tentar jogar mais no campo adversário. No primeiro tempo, a gente conseguiu controlar a equipe deles muito bem. O Palmeiras não teve nenhuma chance clara de gol. No segundo tempo eles cresceram, foram muito superiores a nós, mas a gente sabe que nesse quesito a gente pode melhorar muito mais”, disse.





“Agredir mais o adversário para que eles sintam também que a gente pode vencer o jogo, que a gente tem uma grande equipe. Que a gente não se intimide e ataque mais o Palmeiras nessa segunda partida”, completou.





Desfalques e dúvidas

O clube mineiro tem seis desfalques para o confronto. No departamento médico do clube, o lateral-direito Diego Ferreira e o lateral-esquerdo João Paulo seguem em tratamento de lesões.

Por questões contratuais envolvendo o Palmeiras, o atacante Léo Passos não será relacionado. Três jogadores que já atuaram por outros clubes na Copa do Brasil também não estarão à disposição do técnico Lisca. São eles: o zagueiro Arthur (Cruzeiro), o volante Léo Gomes (Athletico-PR) e o atacante Lohan (Botafogo-PB).

Por outro lado, o volante Zé Ricardo e o meia-atacante Guilherme iniciaram, na última quinta-feira (24), trabalhos de transição com bola. Há a expectativa de que os dois possam ser relacionados para o confronto.

O clube paulista tem cinco desfalques. No departamento médico, quatro atletas seguem em recuperação de lesões: o zagueiro/volante Felipe Melo, e os atacantes Gabriel Veron, Wesley e Luan Silva.

Além deles, o centroavante Breno Lopes, que já atuou na Copa do Brasil pelo Juventude, não pode ser inscrito e é outra baixa para o técnico Abel Ferreira.

O meia-atacante Zé Rafael não participou das atividades do Palmeiras na última segunda-feira (28), no CT do clube, e é dúvida para o confronto.



AMÉRICA X PALMEIRAS



América

Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Messias, Anderson, Sávio; Flávio (Zé Ricardo), Juninho, Geovane (Alê); Ademir, Felipe Azevedo e Rodolfo. Técnico: Lisca



Palmeiras





Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Matías Viña; Danilo (Patrick de Paula), Gabriel Menino, Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Rony e Luiz Adriano.

Técnico: Abel Ferreira





Motivo: jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil

Data e horário: quarta-feira, 30 de dezembro de 2020, às 21h30

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte





Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (GO) e Bruno Raphael Pires (GO)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)





Transmissão: Globo, Sportv e Premiere FC.