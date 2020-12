Despenca probabilidade de título do Atlético no Brasileiro; veja os números

Atlético empatou com o Inter por 2 a 2 (foto: (Foto: Bruno Cantini / Atlético))





O empate em 2 a 2 com o Internacional, nesse domingo, no Mineirão, fez a probabilidade de título do Atlético no Campeonato Brasileiro despencar. Antes desta rodada, o Galo tinha 21,2% de chance de ficar com a taça. Agora, passou para 10,6%. Os números são do site Probabilidades do Futebol, gerenciado pelo Departamento de Matemática da UFMG.

O site 'Infobola' traz um número ainda mais baixo: 9% de probabilidade de o Galo sair com o título brasileiro. Por sua vez, o 'Chance de Gol' calcula que o time alvinegro possui 11,3% de chance de vencer a Série A.





Probabilidade de título





UFMG

São Paulo - 56,7%

Flamengo - 14,1%

Atlético - 10,6%

Grêmio - 10,1%

Fluminense - 3,6%

Palmeiras - 2,6%

Santos - 1,3%





Infobola

São Paulo - 63%

Flamengo - 14%

Atlético - 9%

Grêmio - 7%

Palmeiras - 3%

Fluminense - 2%

Inter - 1%

Santos - 1%





Chance de Gol

São Paulo - 70%

Atlético - 11,3%

Flamengo - 6,9%

Fluminense - 1,2%

Palmeiras - 4,7%

Santos - 0,1%

Inter - 1,3%

Grêmio - 4,4%