Atlético torce por tropeço do São Paulo para tentar retomar liderança

Sasha, que marcou gol na rodada passada, comandará o ataque alvinegro diante do Colorado: oito titulares retornam no Mineirão (foto: BRUNO CANTINI/AGÊNCIA GALO/ATLÉTICO)







Bastante desfalcado nos últimos três jogos do Campeonato Brasileiro devido a surto de COVID-19, o Atlético aposta no retorno do técnico Jorge Sampaoli e de importantes jogadores para confronto direto com o Internacional, neste domingo, às 18h15, no Mineirão, pela 24ª rodada. Ultrapassado pelo São Paulo na tabela, o Galo encara um Colorado em mau momento e busca a vitória para não se descolar dos concorrentes ao título.

O Atlético é o vice-líder do Brasileiro, com 42 pontos, cinco a mais que o Inter, sétimo colocado. Na quinta-feira, o São Paulo bateu o Goiás, em jogo atrasado, e assumiu a liderança, com 44 pontos e um jogo a menos que o alvinegro na competição. Em caso de vitória no Mineirão e tropeço tricolor diante do Sport, hoje, às 16h, no Morumbi, o Galo retoma a ponta.





Em período de isolamento por conta da COVID-19, Sampaoli foi substituído por Leandro Zago nas partidas contra Athletico (derrota por 2 a 1), Ceará (empate por 2 a 2) e Botafogo (vitória por 2 a 1). Novamente à beira do gramado, o argentino ganha o retorno de oito jogadores considerados titulares: o goleiro Everson, o lateral-direito Guga, o zagueiro Réver, os volantes Allan e Jair, o meio-campista Alan Franco e o atacante Eduardo Vargas, que contraíram coronavírus; e o lateral-esquerdo Guilherme Arana, livre de suspensão automática.





Em contrapartida, o zagueiro Junior Alonso e o atacante Jefferson Savarino, também titulares, são desfalques por ter recebido o terceiro cartão amarelo.

Juventude

Uma das novidades no banco de reservas atleticano será o volante Caio Ribas, de 16 anos. O próprio atleta compartilhou a notícia em seu perfil no Instagram. De acordo com o Galo Digital, o jogador chegou ao clube com idade sub-14, em 2018, quando conquistou o Campeonato Mineiro da categoria. Em 2019, subiu ao time sub-15 e venceu novamente o estadual.





Promovido ao elenco juvenil em 2020, Ribas foi chamado para um período de treinamentos com a Seleção Brasileira Sub-17, no mês de outubro, em preparação para o Sul-Americano de 2021.





Em 29 de outubro, Caio assinou o primeiro contrato profissional com o Atlético. O vínculo de três anos pode ser prorrogado por mais dois. A multa rescisória é de R$ 130 milhões em transferências nacionais e 50 milhões de euros (R$ 312 milhões) para o exterior.





Além de Caio Ribas, o também volante Rubens, de 19 anos, será opção para Sampaoli. O grupo já conta com o atacante Sávio, de 16, utilizado seis vezes no Brasileirão: duas entre os 11 iniciais e quatro na reta final do segundo tempo.





O ADVERSÁRIO

Colorado em má fase

O Internacional vive mau momento na temporada. No Brasileiro, o time gaúcho não vence há seis jogos. Foram três derrotas (Corinthians, Santos e Fluminense) e três empates (Flamengo, Coritiba e Atlético-GO). Mesmo recuperado da COVID-19, o técnico Abel Braga, por precaução médica, não comandará o Colorado em Belo Horizonte. O auxiliar Leomir de Souza ficará no banco. Com a proximidade do segundo jogo das oitavas de final contra o Boca Juniors (perdeu o primeiro, no Beira-Rio, por 1 a 0), o volante Rodrigo Dourado, o atacante Thiago Galhardo e o meia D’Alessandro podem ser preservados.





FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO X INTERNACIONAL

Atlético: Everson; Guga, Réver, Igor Rabello e Guilherme Arana; Jair (Allan), Alan Franco e Matías Zaracho; Eduardo Vargas, Keno e Eduardo Sasha

Técnico: Jorge Sampaoli

Internacional

Marcelo Lomba; Rodinei (Heitor), Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Mauricio (D'Alessandro), Nonato (Dourado) e Patrick; Marcos Guilherme (Galhardo) e Yuri Alberto

Técnico: Leomir de Souza (interino)

24ª rodada do Campeonato Brasileiro

Estádio: Mineirão

Horário: 18h15

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

Árbitro de Vídeo: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)