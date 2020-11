Craques revelados pelo América exaltam vitória sobre o Internacional pela Copa do Brasil

Danilo e Richarlison, crias do América, comemoraram a vitória da equipe (foto: AFP/MARCO BERTORELLO e AFP/BRADLEY COLLYER) América sobre o Internacional, por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, no Beira-Rio, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, encheu de orgulho torcedores e craques revelados pelo clube. Nas redes sociais, o lateral-direito Danilo, da Juventus, e o atacante Richarlison, do Everton, exaltaram a equipe de Lisca A vitória dosobre o Internacional, por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, no Beira-Rio, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, encheu de orgulho torcedores e craques revelados pelo clube. Nas redes sociais, o lateral-direito Danilo, da Juventus, e oRicharlison, do Everton, exaltaram a equipe de Lisca









“Que maneiro ver o América jogando de igual pra igual com qualquer equipe do Brasil. Muito organizado, 4-5-1 bem definido sem bola e um 4-3-3 com muito mobilidade do meio pra frente. Trabalho muito competente do Lisca”, publicou.





Que maneiro ver o @AmericaMG jogando de igual pra igual com qualquer equipe do Brasil. Muito organizado, 4-5-1 bem definido sem bola e um 4-3-3 com muito mobilidade do meio pra frente. Trabalho muito competente do Lisca %uD83D%uDCAA%uD83C%uDFFE%uD83D%uDC4F%uD83C%uDFFE %u2014 Danilo Luiz (@2DaniLuiz) November 12, 2020





Revelado pelo América em 2015, o atacante Richarlison acompanha jogos e interage com o clube nas redes sociais. Após a vitória do Coelho, ele exaltou o técnico Lisca. “O lisca é um monstro #avanteamérica”, publicou.





O lisca é um monstro %uD83D%uDD25%uD83D%uDD25 %u2014 Richarlison Andrade (@richarlison97) November 12, 2020





O segundo confronto das quartas de final da Copa do Brasil será na próxima quarta-feira, às 21h30, no Independência. O América jogará pelo empate em casa. Em caso de vitória do Internacional por um gol de diferença, a vaga na semifinal será definida nos pênaltis. O colorado precisa do triunfo por dois gols para avançar.