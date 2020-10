Sempre ofensivo, Atlético é o único dos 60 times das Séries A, B e C que ainda não empatou

Jogadores do Atlético comemoram gol na vitória sobre o Vasco (foto: Pedro Souza/Atlético)

Numa competição marcada pelo grande número de empates (39 em 125 jogos), chama a atenção o retrospecto do Atlético. Líder, com 27 pontos em 12 partidas disputadas, o time alvinegro acumula nove vitórias, três derrotas e nenhuma igualdade no Campeonato Brasileiro.



E mais: a ofensiva equipe do técnico Jorge Sampaoli é a única das 60 que disputam as Séries A, B e C que ainda não empatou. Numa competição em que o número de vitórias é o primeiro critério de desempate, os números alvinegros são animadores.



A diferença do Galo para o vice-líder Internacional (que tem 22 pontos), por exemplo, é justamente nesse sentido. As duas equipes perderam a mesma quantidade de jogos: três. O Colorado, porém, acumula quatro empates – e, logicamente, venceu menos vezes que o Atlético.



No caso do terceiro colocado Palmeiras (com os mesmos 22 pontos do Inter), a diferença fica ainda mais evidente. O time de Vanderlei Luxemburgo ainda não perdeu, mas soma impressionantes sete empates em 12 partidas.



Depois do Atlético, os times da Série A que menos empataram são Sport, Athetico-PR e Ceará, com duas igualdades cada.

Nas outras divisões

Na Série B, os times que menos empataram em 13 rodadas são Avaí e CSA, com uma igualdade cada. Em nove jogos da Terceira Divisão, Imperatriz e Brusque também têm um empate.



Na Série D – em que os times jogaram apenas quatro partidas até agora –, várias equipes ainda não empataram.