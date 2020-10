Atlético campeão? Matemático explica cálculos para se ganhar o título brasileiro; assista

Atlético faz grande campanha e lidera o Brasileiro de forma isolada (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético tem, até aqui, uma campanha digna de campeão. Após 12 jogos, somou 27 pontos (nove vitórias e três derrotas). No cenário atual, as estatísticas indicam que a chance de conquistar a taça é de 50%. Já a probabilidade de ir à próxima edição da Copa Libertadores chega a 92%. Ainda é o início da competição, mas os números já indicam um bom futuro ao time do técnico Jorge Sampaoli.

O Estado de Minas/Superesportes entrevistou o engenheiro elétrico e doutor em matemática Gilcione Nonato Costa, de 49 anos, professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é um dos criadores do site Probabilidades no Futebol, no ar desde 2005, que faz projeções de pontuação para vários torneios, entre os quais o Campeonato Brasileiro. Assista ao vídeo e veja o que o especialista falou a respeito do Atlético!