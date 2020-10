Convocado para a Seleção Boliviana, Marcelo Moreno desfalcará Cruzeiro em dois jogos

Marcelo Moreno servirá à Seleção Boliviana a partir desta segunda (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Opções de Ney Franco

O Cruzeiro não conta com o atacantepara seus próximos dois compromissos, contra Sampaio Corrêa e Oeste, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O boliviano foi convocado por sua seleção para participar das primeiras rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, que será disputada em 2022.Moreno se apresentará à Federação Boliviana de Futebol nesta segunda-feira. A seleção enfrenta oem 9 de outubro, na Arena Corinthians, em São Paulo, e a Argentina em 13 de outubro, na altitude de La Paz.Nas próximas rodadas da Série B, o Cruzeiro recebe onesta quinta-feira, às 18h30, no Mineirão, e viaja até Barueri para duelo contra o Oeste, no domingo, às 16h.O jogo seguinte, diante do Juventude, pela 16ª rodada, está marcado para 16 de outubro. A tendência é que Moreno fique à disposição de Ney Franco para essa partida.A ausência de Moreno não deverá ser muito sentida pelo técnico do Cruzeiro. Isso porque o boliviano perdeu a posição titular paranos últimos dois jogos - vitória por 3 a 0 sobre a Ponte Preta e derrota por 1 a 0 para o Cuiabá.Desde que retornou à Toca II, o atacante marcou apenas dois gols.Além de Sassá, Ney Franco tem como opções para os dois próximos jogos o jovem Zé Eduardo, de 21 anos, que retornou de empréstimo ao América-RN.Para a partida de quinta-feira, ele deverá ser relacionado pela primeira vez.Thiago também fica à disposição do treinador para realizar a função de atacante mais fixo.