Melhor ataque, time que mais finaliza e com mais assistências... Atlético lidera estatísticas ofensivas no Brasileiro

Jogadores do Atlético comemoram um dos três gols de Keno contra o Grêmio, no Mineirão (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O Atlético faz grande campanha no Campeonato Brasileiro deste ano. Líder isolado, com oito vitórias em 11 partidas, o Galo comanda várias estatísticas ofensivas na competição. O Estado de Minas/Superesportes lista abaixo alguns destaques do time na Série A (os números são do SofaScore, site especializado em estatísticas).

Melhor ataque

Em 11 partidas realizadas, o time alvinegro balançou as redes 21 vezes (média de 1,9 por jogo). O Galo só não fez gol na derrota por 1 a 0 para o Internacional. O artilheiro da equipe é Keno, com seis gols, marcados nos últimos dois jogos.

Na sequência estão Vasco e Internacional, com 16 gols marcados.

Briga pela artilharia

Keno, que antes do jogo contra o Atlético-GO ainda não havia balançado as redes, pulou para a quarta posição na briga pela artilharia do Campeonato Brasileiro. Com seis gols marcados, ele está atrás apenas de Thiago Galhardo, do Internacional, com 9 gols, e Marinho (Santos) e Germán Cano (Vasco), ambos com 7.

Mais finalizações

Entre as estatísticas ofensivas dominadas pelo Atlético está a de finalizações. O Galo chutou 146 vezes no Campeonato Brasileiro. Foram 68 na direção do gol adversário.

Keno também lidera o número de finalizações do time atleticano. São 20 chutes na competição. Além dos seis gols, perdeu cinco grandes chances.

Roubadas de bola no ataque

De acordo com o SofaScore, o Atlético é o time que retoma a bola no campo de ataque (59 vezes). Destas, quatro se transformaram em gols do Galo. Veja a lista abaixo.

Atlético 3 x 0 São Paulo

Roubada de Hyoran que se transformou em gol de Alan Franco

Santos 3 x 1 Atlético

Roubada de Eduardo Sasha que se transformou em gol de Alan Franco

Atlético-GO 4 x 3 Atlético

Keno interceptou passe errado e arrancou para fazer o gol

Alan Franco retomou posse após chutão e iniciou jogada do último gol de Keno

Assistências

Dos 21 gols marcados pelo Atlético, 15 tiveram assistências de outros companheiros. Apenas seis times, além do alvinegro, fizeram 15 gols ou mais na competição: Internacional, Vasco, Palmeiras, Santos, Corinthians e Bragantino. Veja abaixo a lista de assistências.

2 assistências

Savarino, Eduardo Sasha, Guilherme Arana e Jair

1 assistência

Marquinhos, Mariano, Hyoran, Guga, Everson, Keno e Junior Alonso