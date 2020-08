Começam nesta segunda os playoffs da NBA

Clippers, de Kawhi Leonard, e Lakers, de LeBron James, tiveram as melhores campanhas da Conferência Oeste (foto: Divulgação/Los Angeles Clippers )

Atual campeão em quadra

Confrontos dos playoffs

Conferência Oeste

Los Angeles Lakers x Portland Trail Blazers

Houston Rockets x Oklahoma City Thunder

Denver Nuggets x Utah Jazz

Los Angeles Clippers x Dallas Mavericks





Conferência Leste

Milwaukee Bucks x Orlando Magic

Indiana Pacers x Miami Heat

Boston Celtics x Philadelphia 76ers





Toronto Raptors x Brooklyn Nets

Depois de mais de duas semanas de jogos pelo restante da temporada regular na retomada da NBA, os playoffs finalmente chegaram. As 16 equipes seguirão na severa “bolha”, limitada apenas a atletas, integrantes das comissões técnicas, jornalistas e pessoas ligadas à organização, montada pela liga norte-americana de basquete no, em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, por causa da pandemia do novoOs mata-matas serão no formato tradicional, com séries em melhor de sete jogos. Nesta segunda, quatro partidas dão início à corrida até as finais.Das 22 equipes que estiveram na bolha da, seis voltaram para casa: Washington Wizards, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings, San Antonio Spurs (que não ficava de fora dos playoffs há 22 anos), Phoenix Suns e Memphis Grizzlies – que perdeu a repescagem para o Portland Trail Blazers.As duas melhores franquias da Conferência Oeste são os rivais de Los Angeles: o líder, do ala LeBron James, um dos candidatos a vencer o prêmio de melhor jogador da temporada; e o vice Clippers.O Clippers, inclusive, entra em quadra já no primeiro dia dos playoffs, para enfrentar o Dallas Mavericks, pela primeira partida da série.Já na Conferência Leste, os dois melhores foram o Milwaukee, dono da melhor campanha na liga (56 vitórias e 17 derrotas) e liderado pelo ala grego Giannis Antetokounmpo, atual e novamente candidato a melhor jogador da temporada, e o Toronto Raptors.A equipe do Canadá, atual campeã da NBA, também entra em quadra nesta segunda, quando faz o primeiro jogo da série contra o Brooklyn Nets.Nos playoffs, a NBA seguirá transmitida para a TV brasileira em três canais: Band, SporTV e ESPN.