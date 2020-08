Itair na UTI com COVID

Aos 48 anos, Itair Machado foi hospitalizado em Belo Horizonte: além da infecção, ele enfrenta excesso de acidez no sangue (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press %u2013 27/5/19)

O ex-vice-presidente de Futebol do Cruzeiro Itair Machado está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Madre Teresa, no Bairro Gutierrez, com infecção pelo novo coronavírus. O Estado de Minas apurou que ele enfrenta quadro de acidose metabólica (excesso de acidez no sangue caracterizada por uma concentração baixa de carbonatos). Pacientes com diabetes e que não fazem tratamento desenvolvem esse problema.

O quadro é considerado estável, mas requer cuidados especiais, já que diabéticos estão no chamado grupo de risco para a COVID-19. Procurado, o Hospital Madre Teresa confirmou que Itair Machado está internado na unidade e em observação. Segundo a assessoria de imprensa, ele foi hospitalizado na noite de ontem.

Perguntado sobre o estado de saúde do ex-dirigente, de 48 anos, o hospital informou que não pode dar detalhes, pois não tem autorização da família.

Itair Machado deixou a vice-presidência do Cruzeiro em outubro de 2019, durante crise política, administrativa e financeira vivida pelo clube. Ele era considerado o homem forte do futebol na gestão do ex-presidente Wagner Pires de Sá.

Wagner Pires de Sá, Itair Machado e outros ex-dirigentes do clube são investigados pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de Minas Gerais pelos supostos crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e falsificação de documentos.

A maior conquista do Cruzeiro na gestão de Wagner e Itair foi a Copa do Brasil de 2018. O time celeste ganhou também duas edições do Campeonato Mineiro batendo o Atlético na decisão.