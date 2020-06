Retomar ou não, eis a questão

Única competição a voltar em meio à pandemia foi a do Rio de Janeiro, com Flamengo e Bangu (foto: MAURO PIMENTEL/AFP)















Não há consenso com relação ao retorno dos estaduais no Brasil ainda em meio à pandemia do novo coronavírus. Por causa das dimensões continentais do país, a situação epidemiológica das regiões está em diferentes estágios, impedindo uma retomada uniforme. De 26 estados, mais o Distrito Federal, apenas o Campeonato Carioca voltou, na quinta-feira. O Mineiro propõe retorno em 26 de julho, mas depende de aprovação das autoridades de saúde. O Catarinense também tem data definida para reinício.





Algumas federações do Norte e Nordeste estudam retomar os estaduais apenas mais perto do final do ano, em uma tentativa de emendar o torneio com o início da pré-temporada de 2021. A grande maioria, por sua vez, planeja restabelecer os torneios entre metade do próximo mês e o início de agosto.





No caso de Minas, cogita-se que as partidas sejam realizadas em uma única cidade. Os confrontos ocorreriam no meio e no fim de semana. Dessa forma, o torneio seria encerrado entre a primeira e a segunda semanas de agosto.





Já São Paulo liberou os clubes para recomeçarem suas sessões de treinamento a partir de 1º de julho. A Federação Paulista de Futebol, no entanto, reprovou o anúncio, já que pretendia antecipar a retomada, cuja data segue em aberto.





No Rio Grande do Sul, a Federação Gaúcha de Futebol tem previsão de volta do Estadual em 19 de julho. O manual de medidas sanitárias estabelecido inclui recomendações como o pedido de utilização mínima dos vestiários. A perspectiva seria de conclusão em 9 de agosto.





Ainda na Região Sul, o Paraná projeta confrontos do Campeonato Paranaense em julho. Na segunda-feira, a Prefeitura de Curitiba acenou com a liberação dos treinos, com o Athletico-PR indo às atividades em seu CT. Contudo, a Secretaria Municipal de Saúde recuou e descartou afrouxar as medidas de prevenção à COVID-19, suspendendo a autorização. Já a Federação Catarinense de Futebol confirmou a retomada da competição estadual em 8 de julho.





SEM AVAL





Na Bahia, os clubes ainda esperam aval das autoridades sanitárias para liberação dos treinos nos centros de treinamentos. A estimativa otimista é de que o campeonato seja retomado em julho. No Ceará, também não há data definida para a promoção de partidas. Mesmo com os times já em treinamento, previsão oficiosa é de que os jogos ocorram a partir de 20 de julho.





Em Pernambuco, o governo autorizou o retorno dos treinamentos presenciais para no dia 15. O Campeonato Pernambucano deverá ter duelos em 28 de junho. Contudo, a volta dependerá da evolução do coronavírus no estado.

Relembrando o Tri





A conquista mais marcante da história do futebol nacional chega amanhã aos 50 anos. Para celebrar as cinco décadas do tricampeonato mundial pela Seleção Brasileira, na Copa do México, a CBF faz uma campanha neste domingo em diversos jornais brasileiros. No Estado de Minas, serão quatro páginas veiculadas, com a primeira reproduzindo a capa do jornal na época. Nas centrais, um pôster especial com todos os campeões do mundo nos gramados mexicanos, e, completando, uma homenagem da entidade aos heróis do tri.