Gringo na área cruzeirense

Aos 28 anos, Cáceres é um dos novos reforços da Raposa: clube promete pelo menos mais um jogador para a Série B













O lateral-direito paraguaio Raúl Cáceres, de 28 anos, é esperado nos próximos dias para passar por exames médicos em Belo Horizonte e assinar contrato com o Cruzeiro. O vínculo deverá ter duração até o fim de 2022. Na quinta-feira, o empresário do jogador já havia informado o acerto próximo com a Raposa, e ontem o diretor de futebol celeste, Ricardo Drubscky, deu praticamente como definida a contratação do atleta.





“O Cáceres é um dos nomes. Vamos trazer dois. Um dos nomes que a gente está trabalhando é ele. Eu acredito que não vamos ter problemas, mas, em respeito ao torcedor, aos jornalistas, só vamos cravar a contratação depois que as coisas estiverem concretizadas. É um dos jogadores que estamos trazendo e espero que na semana que vem as coisas estejam adiantadas”, afirmou Drubscky.





O clube celeste não precisará desembolsar qualquer valor para contar com o jogador. O Cerro Porteño, seu atual clube, mantém 40% dos direitos econômicos. “Finalizamos os acordos e, agora, (o jogador) viaja semana que vem para fazer os exames médicos e assinar o contrato”, revelou o empresário de Cáceres, Regis Marques Chedid, à rádio Uno650, do Paraguai.





Raúl Cáceres teve passagem pelo futebol brasileiro em 2019, quando vestiu a camisa do Vasco. Emprestado pelo Cerro Porteño ao clube carioca, ele disputou 29 partidas e acabou devolvido ao clube paraguaio, com o qual está vinculado até o fim deste ano. Revelado pelo Olimpia, o lateral-direito atuou também por Sportivo Carapeguá e Sol de América.





Nesta temporada, com a camisa do Cerro, Cáceres disputou oito partidas. Ele chega, inicialmente, para ser titular da lateral direita do Cruzeiro. Atualmente, o clube não tem nenhum jogador para a posição. Edilson foi dispensado no início deste mês, e o jovem Valdir retornou para as categorias de base.





SAÍDA





Se o paraguaio chega, há jogadores de saída. O Cruzeiro informou ontem que não exercerá a renovação do contrato do volante Maktom, que tem duração até agosto. Segundo o clube, o atleta já foi comunicado da decisão e não continuará os treinamentos com o elenco principal.





Enquanto jogador de base do América, Maktom tinha futuro promissor. Foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-17 ao lado de Matheusinho, chegando até mesmo a ser capitão e cobrador de faltas. Porém, problemas de lesão dificultaram a arrancada profissional do meio-campista.





Matkom estreou pela equipe profissional do Coelho em outubro de 2016. Fez cinco partidas pelo alviverde, todas com Enderson Moreira, agora técnico celeste. Em 2018, o Cruzeiro fechou negociação com o América, com Maktom indo para a Toca em troca dos também volantes Márcio e Natan. No sub-20, assumiu a titularidade, mas teve a sequência interrompida em decorrência de lesão no ligamento colateral lateral do joelho direito no fim de 2018. A recuperação se arrastou por mais de um ano, uma vez que ele voltou a sofreu a contusão.