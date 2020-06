Mais um gringo no Galo

Alan Franco (D), de 21 anos, enfrentou o Flamengo na decisão da Recopa: atleta com passagem pela Seleção Equatoriana (foto: MAURO PIMENTEL/AFP %u2013 27/2/20)







O meio-campo vai se tornando o setor em que o Atlético vai se fortalecendo na Era de Jorge Sampaoli. Depois de confirmar o volante Léo Sena, o time acertou ontem a contratação do meia Alan Franco, de 21 anos, ex-Independiente del Valle. A revelação da negociação foi feita pelo próprio clube equatoriano em suas redes sociais.





O alvinegro passa a ser dono de 65% dos direitos federativos do jogador. O Del Valle mantém participação no restante. O meio-campista, cuja característica é mais ofensiva, assinará contrato de quatro anos com o Galo. O valor da transferência não foi divulgado.





“Alan Franco assina por 4 anos com o Atlético e realizará os respectivos exames médicos. #IDV mantém 35% dos direitos esportivos.” Também em seu perfil no Twitter, o clube equatoriano homenageou Alan Franco, exibindo um vídeo com momentos da carreira dele.





A versatilidade de Franco lhe permite atuar tanto em função recuada quanto numa posição adiantada no meio-campo. Foi justamente esse perfil que o fez entrar na lista de reforços de Sampaoli. Com a camisa do Del Valle, pelo qual se sagrou campeão da Copa Sul-Americana de 2019, Alan disputou 72 jogos e marcou cinco gols. Já na Seleção do Equador foram cinco partidas e um tento assinalado.





Outro reforço em vias de ser anunciado pelo Galo (o Goiás já antecipou a conclusão das negociações) é o volante Léo Sena. Ele terá 80% dos direitos econômicos adquiridos pelo alvinegro por R$ 4 milhões e firmará vínculo de cinco anos.





Ambos chegam num momento delicado para o Atlético, que na semana passada perdeu dois de seus volantes por contusão. Gustavo Blanco teve ruptura do tendão do músculo reto femoral no quadril esquerdo. Ele faz tratamento conservador na Cidade do Galo. E Jair, titular, sofreu entorse do joelho esquerdo com ruptura do menisco medial e foi submetido a cirurgia.

Para o goleiro Rafael, aprimoramento na saída com os pés ajuda a fortalecer esquema do Atlético (foto: PEDRO SOUZA/ATLÉTICO)

NOVO PADRÃO





Com Sampaoli, a função de goleiro não se resumirá ao desafio de evitar gols. Sob o comando do argentino, os arqueiros trabalham a saída de bola com os pés e fazem coberturas dos defensores. "Estamos trabalhando muito esta participação maior na cobertura e na saída de bola para ser um jogador a mais dentro de campo e ajudar o time com a bola. E isso está sendo muito trabalhado e explicado”, detalhou Rafael.





Ex-arqueiro do Cruzeiro, contratado no início da temporada, ele diz que o treinador enfatiza essa alternativa tática. “Além de ajudar na parte técnica, ele orienta sobre as possibilidades, jogadores livres. E isso ajuda a tomar decisões corretas na hora da pressão. Acho que vamos conseguir acertar isso conhecendo o posicionamento de cada um. Cada dia mais que trabalhamos vai ficando natural", destacou.





Sobre a disputa com o ídolo alvinegro Victor, ele afirma que é uma motivação extra. "Falo que não somos adversários. Concorrência é a melhor coisa. Com jogadores qualificados no grupo, você aumenta o nível de exigência nos treinamentos e nos jogos. Isso só vai fazer bem para nós. Todos têm objetivos, mas o mais importante é o Galo sair vencedor."