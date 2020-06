Cazares contrai coronavírus e é afastado dos treinos do Atlético

Em maio, Cazares foi criticado por furar o isolamento social para participar de uma 'pelada' em Santa Luzia (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)



O meia Cazares testou positivo para coronavírus e foi afastado dos treinos do Atlético. Segundo informações publicadas pelo clube na tarde de ontem, o equatoriano de 28 anos está assintomático e sob os cuidados do departamento médico. No sábado, o Atlético realizou a terceira bateria de testes semanais com atletas, comissão técnica e demais funcionários. Ninguém além de Cazares teve resultado positivo para a COVID-19.

Depois de uma pausa de 62 dias, o Atlético voltou aos treinos em 19 de maio, com a presença do equatoriano. No sábado, Cazares treinou normalmente com os companheiros, enquanto ainda não havia resultado dos exames. Em imagem publicada pelo próprio clube no sábado – dia em que fez o exame –, o meia aparece disputando bola com o lateral-direito Guga. Apesar de Cazares ter tido contato com outros jogadores, o Atlético garantiu que continuará "sua programação normal de atividades" na Cidade do Galo. O clube garante que "segue cumprindo rigidamente os protocolos estabelecidos pelas autoridades de saúde e tomando todas as providências necessárias para proteger seus funcionários e familiares".





ISOLAMENTO No início de maio, Cazares foi muito criticado por furar o isolamento social para participar de uma 'pelada' em uma quadra em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O meia Rómulo Otero foi outro do elenco atleticano envolvido no episódio.

Ontem, Atlético publicou em seu site informações sobre a bateria de exames para a COVID-19: “Neste sábado, foi realizada mais uma bateria de testes da COVID-19 com atletas, comissão técnica e funcionários do Atlético. Essa foi a terceira rodada de exames semanais. Apenas um exame apresentou resultado positivo, o do atleta Cazares. O jogador está assintomático, mas já iniciou o período de isolamento, afastado de todas as atividades e sob os cuidados do departamento médico.

De acordo com Rodrigo Lasmar, diretor-médico do Atlético, o clube segue cumprindo rigidamente os protocolos estabelecidos pelas autoridades de saúde e tomando todas as providências necessárias para proteger seus funcionários e familiares. Todos os demais testados apresentaram resultado negativo e nenhum atleta apresenta qualquer tipo de sintoma. O clube continua sua programação normal de atividades”.

e mais...

Fred acerta com o Flu

Sem vínculo com o Cruzeiro desde que conseguiu liminar para rescisão contratual em 18 de fevereiro, o centroavante Fred foi, enfim, confirmado como reforço do Fluminense ontem. O jogador de 36 anos assinou contrato válido entre 1º de junho de 2020 e 21 de julho de 2022, data em que o clube tricolor completa 120 anos. O contrato do atacante com o Fluminense terá remuneração fixa e um adicional para utilização de imagem e percentual variável que englobará linha de produtos, programa de sócios, patrocínios exclusivos, venda de camisas e outros projetos de marketing. De volta às Laranjeiras após quatro anos e passagens por Atlético e Cruzeiro, Fred vestiu a camisa do Fluminense em 288 partidas entre 2009 e 2016. Terceiro maior artilheiro da história do clube, marcou 172 gols e conquistou quatro títulos: dois Brasileiros (2010 e 2012), um Carioca (2012) e uma Primeira Liga (2016). Pelo Twitter, Fred anunciou que irá de Belo Horizonte ao CT do Fluminense de bicicleta e doará cestas básicas para os afetados pela crise da COVID-19 por quilômetro que conseguir percorrer.