Jogo é ligado a 41 mortes na Inglaterra

Para especialistas, o confronto entre Liverpool e Atlético de Madrid, em março, potencializou transmissão do coronavírus entre ingleses (foto: JAVIER SORIANO/AFP %u2013 11/3/20 )







O jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões entre Liverpool e Atlético de Madrid, disputada em 11 de março diante de 52 mil espectadores, apesar da ameaça do novo coronavírus, "pode estar relacionada à morte de 41 pessoas", segundo um estudo britânico publicado ontem.





Essas mortes teriam ocorrido em hospitais de Liverpool ou locais próximos, de 25 a 35 dias depois, diz este estudo, que é baseado em dados das autoridades de saúde do Reino Unido e foi citado pelo semanário Sunday Times.





Cerca de 3 mil torcedores do Atlético haviam viajado para Liverpool para assistir à partida, pouco antes da paralisação das competições esportivas na Inglaterra devido à pandemia de COVID-19. Segundo o Imperial College de Londres e a Universidade de Oxford, a Espanha tinha naquele momento cerca de 640 mil casos de coronavírus, e o Reino Unido, aproximadamente 100 mil.





"Se há pessoas que contraíram o coronavírus em um evento esportivo que não deveria ter acontecido, é escandaloso", disse Steve Rotheram, prefeito da região metropolitana de Liverpool. "É necessário investigar para saber se algumas dessas infecções estão ligadas aos torcedores do Atlético. Havia áreas vermelhas onde o vírus estava presente e Madri era uma delas", acrescentou.





No mês passado, um dos governantes de Liverpool já havia solicitado investigação para determinar por que essa partida foi disputada. No confronto, a equipe espanhola eliminou a inglesa, ao vencer por 3 a 2 e avançou às quartas de final da competição.





O efeito dos eventos esportivos na disseminação do novo coronavírus lembra o caso de mais um duelo da fase eliminatória da Liga dos Campeões, entre o italiano Atalanta e o espanhol Valencia. Walter Ricciardi, representante da Itália na Organização Mundial da Saúde (OMS), estimou que esse jogo havia sido um "acelerador da propagação do vírus".





CORRIDA DE CAVALOS





Já a decisão de autorizar 250 mil pessoas a se reunir em março para participar da grande corrida de cavalos em Cheltenham (Sudeste inglês) estaria relacionada a 37 mortes adicionais, segundo esse mesmo estudo. Os organizadores garantem que adotaram medidas especiais de higiene e seguiram as recomendações do governo britânico, que autorizou a promoção do evento.