Galo de olho em promessa da Argentina Vicente Ribeiro

Adolfo Gaich, de 21 anos, pertence ao San Lorenzo e interessa também ao Barcelona e à Roma (foto: CLAUDIO REYES/AFP %u201317/1/20)













Alvo do Atlético, indicado pelo técnico Jorge Sampaoli, conforme divulgou a Rádio Mitre, da Argentina, o atacante Adolfo Gaich, de 21 anos, despertou o interesse de gigantes europeus como Barcelona e Roma. De acordo com o site do diário esportivo Olé, o jogador, considerado promessa, também chamou a atenção do Galatasaray, da Turquia.





Na semana passada, a Rádio Mitre trouxe a informação de uma proposta do Atlético, de US$ 5 milhões (R$ 28 milhões na cotação atual), por 50% dos direitos econômicos do atacante. A oferta, conforme a imprensa argentina, foi recusada pelo San Lorenzo, que pretende estender o contrato do jogador, que termina no fim de 2021.





Valorizado, Adolfo Gaich e seus representantes não demonstraram interesse em prorrogar o vínculo com o clube de Almagro. Ele esteve com a Seleção Argentina Sub-23 no Pré-Olímpico na Colômbia, no início deste ano, que garantiu aos hermanos o título e a vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que seriam neste ano, mas foram adiados para 2021 por causa da pandemia de COVID-19.





Gaich seria uma opção do Barcelona, que trata como prioridade a contratação de Lautaro Martínez, da Internazionale de Milão. A informação é do jornal espanhol As, que citou ainda a Roma como outra interessada no jovem atacante. Depois do Pré-Olímpico, o Tanque, como é conhecido, quase se transferiu para o Brugge, da Bélgica. Já o Galatasaray vê a promessa como eventual substituto para o colombiano Falcao García.





Em 28 jogos, 15 como titular, Gaich marcou oito gols pelo San Lorenzo. Ele estreou como profissional aos 18 anos, em 2018, e balançou as redes uma vez na vitória sobre o Estudiantes, pela Copa da Argentina.





Negociações paralisadas





O Atlético não comenta nomes que interessam ao clube e avisou, em nota oficial, que as negociações estão paralisadas por causa da pandemia de COVID-19. O clube ainda anunciou, há cerca de três semanas, a redução de 25% dos salários de jogadores, dirigentes e funcionários que recebem acima de R$ 5 mil.