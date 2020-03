Minas segue na cola do Praia

Perto do fim da fase de classificação da Superliga Feminina de Vôlei, Praia e Minas mantêm a disputa árdua pela liderança. Ontem à noite, pela 10ª rodada do returno da competição, os times mineiros bateram Flamengo (3 a 0) e Osasco (3 a 1), respectivamente, e mantiveram as posições no topo da tabela. A equipe de Uberlândia venceu o rubro-negro em casa, com parciais de 25/17, 25/21 e 25/18. As minas-tenistas jogaram como visitantes, em São Paulo, e triunfaram com um pouco mais de dificuldade: 25/20, 14/25, 25/14 e 25/23.





O Praia se manteve na liderança isolada da Superliga, com 56 pontos (19 vitórias e uma derrota), enquanto o Minas persegue o rival e ocupa a segunda posição: 54 pontos – ganhou 18 jogos e perdeu dois. O terceiro colocado é o Sesc-RJ, que bateu o São Caetano por 3 a 0 (25/11, 25/15 e 25/21) e chegou aos 51.





Praia e Minas têm mais duas partidas a cumprir na fase de classificação do torneio. Na sexta-feira, a equipe do Triângulo vai enfrentar o Sesi Bauru, às 19h, no Ginásio Panela de Pressão, no interior paulista. No mesmo dia, o Minas visitará o Sesc-RJ, às 21h30, no Ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro.

Na rodada final, na terça-feira da semana que vem, as equipes mineiras farão o clássico regional, às 21h30, em BH, quando decidirão a liderança.





Destaques Na vitória do Praia, o destaque foi a central Walewska, eleita a melhor em quadra e premiada com o Troféu VivaVôlei. A ponteira Fernanda Garay terminou como a principal pontuadora (14 acertos). O time de Uberlândia fechou o jogo em 1h22 de disputa, levou alguns sustos, mas confirmou o favoritismo diante do já eliminado Flamengo.