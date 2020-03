Zebra atropela o virtual campeão

Perto do título inglês, o Liverpool foi goleado fora de casa por 3 a 0 pelo vice-lanterna, Watford (foto: JUSTIN TALLIS/AFP)



















A invencibilidade do Liverpool no Campeonato Inglês chegou ao fim ontem. A caminho do título inédito, o time comandado por Jürgen Klopp decepcionou seus torcedores ao sofrer dura derrota para o Watford, que começou a rodada na penúltima colocação, pelo contundente placar de 3 a 0, fora de casa. Todos os gols neste compromisso pela 28ª de 38 rodadas foram feitos no segundo tempo.





Com o primeiro tropeço (o último revés havia sido registrado em janeiro de 2019), o time perdeu a chance de estabelecer novo recorde de vitórias consecutivas na Premier League. A equipe só precisava de mais um triunfo para superar os 18 seguidos do Manchester City na temporada 2017-2018. Os comandados de Klopp tentavam também alcançar o recorde de invencibilidade, que é do Arsenal, com 49 jogos, atravessando duas temporadas. O Liverpool somava 44 até ser batido, num compromisso em que abusou das falhas defensivas, além de ter atuado sem sua tradicional intensidade.





No total, foi apenas a quarta derrota da equipe inglesa na temporada. Mas a segunda nos últimos três jogos, somando outras competições. A outra recente ocorreu diante do Atlético de Madrid, por 1 a 0, pela Liga dos Campeões – o duelo da volta será em 11 de março, no Anfield.





A goleada, contudo, não atrapalha as pretensões do Liverpool no Inglês. A 10 rodadas do fim, o time segue com ampla vantagem na tabela, com 79 pontos. Na prática, precisa de mais quatro vitórias para assegurar o troféu com tranquilidade, sem depender de mais nenhum resultado. O vice-líder, Manchester City, soma 57 e não entrará em campo neste fim de semana.





BRASILEIRO





Pelo Campeonato Alemão, o jogo contra o Hoffenheim, fora de casa, parecia ser um compromisso complicado para o Bayern de Munique, mas não foi. O líder da competição simplesmente esmagou o adversário com uma atuação impecável. Até o brasileiro Philippe Coutinho, que não tem se saído bem na Alemanha, deitou e rolou, marcando dois gols na goleada de 6 a 0 do time da Bavária.





Sem Neymar, suspenso, o Paris Saint-Germain contou com o brilho de Mbappé para golear ontem o Dijon por 4 a 0, em casa, no Parque dos Príncipes. O atacante francês foi o grande destaque, liderando a equipe no triunfo, com dois gols e uma assistência. Como tem ocorrido nas últimas temporadas, o PSG lidera o Campeonato Francês com folga. Soma 68 pontos, 13 a mais que o vice-líder, Olympique de Marselha.