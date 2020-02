Minas segue na luta pela quarta colocação

Quinto colocado do Novo Basquete Brasil, o Minas enfrenta o São José-SP hoje, às 20h, na Arena Minas (transmissão pelo DAZN). Em quadra, quatro jogadores minas-tenistas concorrem a vagas no Jogo das Estrelas, que reunirá 12 jogadores brasileiros e 12 estrangeiros que atuam no país: os alas Alex e Leandrinho e os pivôs norte-americanos Scott e Tyrone. A disputa será em 21 de março, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.





O Minas está brigando para terminar a fase de classificação na quarta posição, o que o classificaria direto para a disputa das quartas de final sem precisar jogar as oitavas – os quatro primeiros vão direto para essa etapa, enquanto os clubes de quinto a oitavo disputarão as oitavas, em melhor de três jogos. Já as quartas serão em melhor de cinco.





O adversário direto do Minas pela quarta posição é o Mogi-SP. Apenas uma vitória separa as duas equipes. Enquanto o time paulista tem média de 68,2 pontos, 15 vitórias e sete derrotas, o time mineiro tem 63,6 pontos, consequência dos 14 triunfos, contra oito resultados negativos. Se o Minas vencer hoje, igualará a média de pontos do Mogi; no entanto, leva vantagem no saldo de pontos, 122 contra 34 dos paulistas.





Vôlei Com apoio de sua torcida, o Cruzeiro se sentiu em casa na Arena Minas, em Belo Horizonte, e venceu ontem o clássico com o Minas pela Superliga Masculina de Vôlei com um contundente placar de 3 sets a 0. As parciais do jogo, pela sexta rodada do returno, foram de 25/17, 25/23 e 25/18. Com a 13ª vitória consecutiva, a Raposa chegou aos 50 pontos e abriu vantagem na liderança em relação ao Taubaté-SP, segundo colocado, que tem 47 em 18 partidas. O Minas se manteve na sexta posição, com 27.