Classificação histórica ou vexame histórico

O técnico Rafael Dudamel promete time ofensivo hoje no Independência, mas faz mistério sobre a escalação (foto: Bruno Cantini/Agência Galo)







Há duas semanas, o Atlético de Rafael Dudamel sofreu, nas palavras do próprio treinador, um ‘duro golpe’ ao perder por 3 a 0 pelo Unión-ARG, na Argentina. Hoje, a partir das 21h30, o time alvinegro tem a chance de reverter a desvantagem e fazer história no Independência, na partida de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana. Para isso, precisa golear e conseguir um feito raríssimo. Mas, se não conseguir se classificar, será um vexame também histórico e um duro baque para o clube. Com pouco mais de 13 mil ingressos vendidos até ontem, torcida parece não acreditar tanto no êxito da equipe.





A derrota no Estádio 15 de Abril, em Santa Fe, faz com que o Atlético necessite de uma vitória por pelo menos quatro gols de diferença para avançar ao fim do tempo regulamentar. Triunfo alvinegro por 3 a 0 leva a decisão para os pênaltis. Qualquer outro resultado é favorável aos argentinos. O rival da equipe classificada será definido posteriormente em sorteio na Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol).





O Estado de Minas/Superesportes fez um levantamento sobre todos os jogos do Atlético em competições oficiais em nível nacional e internacional. Em quase 112 anos de história, o time alvinegro perdeu a partida de ida de confrontos mata-mata por pelo menos três gols de diferença em 12 oportunidades. Em nenhuma delas foi possível reverter a vantagem e se classificar à fase seguinte.





O mais perto que o Atlético chegou de alcançar uma reviravolta foi nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2009. Na ocasião, o Vitória goleou por 3 a 0 na partida de ida, no Barradão. No Mineirão, o time alvinegro – que contava com Diego Tardelli no comando de ataque – devolveu o placar, com gols de Renan, Welton Felipe e Alessandro. Nos pênaltis, derrota por 5 a 4, que sacramentou a eliminação em casa.





Inspirações Não é simples para clube nenhum reverter uma desvantagem como a do Atlético. Em toda a história da Copa Sul-Americana, apenas dois times conseguiram o feito: Libertad-PAR e Huracán-ARG. Entre 2002 – ano em que o torneio começou a ser disputado – e 2020, houve 39 confrontos cujos primeiros jogos terminaram com vitória de um dos times por três gols de diferença. Em 37 deles, ou 94,8% das vezes, não houve reviravolta.





A primeira vez que a improvável virada se concretizou foi na fase inicial da edição de 2003 da Sul-Americana. Naquele ano, o Nacional-URU fez 3 a 0 no Libertad-PAR no jogo de ida, em Montevidéu. Na partida de volta, os paraguaios devolveram o placar, em Assunção. Nos pênaltis, venceram por 3 a 2 e avançaram.





O feito se repetiu 14 anos depois, novamente na primeira fase da Copa Sul-Americana. Em 2017, o Deportivo Anzoátegui-VEN abriu o confronto com um 3 a 0 sobre Huracán-ARG, na Venezuela. Em casa, os argentinos reverteram o placar, aplicaram um 4 a 0 e avançaram.





Há, ainda, episódios na própria história do Atlético que podem servir de inspiração para a equipe nesta quinta-feira. Nas campanhas vitoriosas da Copa Libertadores de 2013 e da Copa do Brasil de 2014, o time alvinegro conseguiu viradas heroicas em confrontos com Newell’s Old Boys-ARG, Olimpia-PAR, Corinthians e Flamengo.

“O Atlético já é conhecido por isso. É o time do impossível. A gente está trabalhando, a gente está totalmente focado neste jogo. A gente sabe que não vai ser fácil fazer três, quatro gols. Não é coisa fácil, mas para a gente nada é impossível. Pézinho no chão, porque tenho certeza que nós vamos sair classificados”, disse o meia-atacante Marquinhos, em entrevista ao Estado de Minas/Superesportes.





Quem joga? A escalação para buscar a virada foi mantida sob total sigilo pelo técnico Rafael Dudamel, que não permitiu a presença dos jornalistas durante os dois últimos treinamentos antes da partida. Certo é que jogadores como o volante Allan, suspenso, e o atacante Diego Tardelli, sem condições físicas e fora da lista de inscritos na Sul-Americana, não atuarão. O meia-atacante Jefferson Savarino também não foi regularizado para a primeira fase da competição.





Dudamel não deu pistas sobre a formação do Atlético, mas garantiu que armará uma equipe ofensiva. “O Atlético deve ter uma postura ofensiva, os torcedores podem esperar uma equipe que irá buscar a partida. Vai ser uma partida de muito desgaste, o Unión vem de derrota nas últimas duas partidas, todo o foco é na Sul-Americana. Temos que ir para o tudo ou nada. Combinar jogar bem com ambição, combinar jogar bem com caráter”, disse.