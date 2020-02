Triunfo com a marca do líder

Diego Ferreira deu assistência para Alê marcar o segundo do América sobre o Coimbra: Coelho na liderança isolada (foto: Juarez Rodrigues/EM D.A Press)

O América alcançou a liderança do Campeonato Mineiro ao vencer o Coimbra por 2 a 0, ontem, no Independência, fechando a sexta rodada. O time de Contagem escapou de tomar uma goleada graças ao goleiro Glaycon, responsável por três grandes defesas. Além disso, o atacante Rodolfo desperdiçou um pênalti no segundo tempo.

O triunfo coloca o Coelho na primeira posição do Estadual, com 14 pontos. Para se manter no topo da tabela de maneira isolada, a equipe torce por empate entre Tombense (3º, com 11) e Cruzeiro (5º, com 11), que se enfrentam na quinta-feira, em Tombos, em jogo adiado da segunda rodada.

Dominando praticamente todo o duelo, os gols do América foram marcados por Felipe Augusto, aos 40min do primeiro tempo, e Alê, aos 21min da etapa final. O alviverde foi dono das ações graças à rapidez na troca de passes e às constantes movimentações dos atletas. Foram pelo menos sete chances claras de gol.

A pressão ocorreu com marcação alta, como aos 14min, quando Juninho roubou bola no campo de ataque e tocou para Alê, que, inteligentemente, buscou o passe rasteiro em direção a Rodolfo. Breno se antecipou ao atacante e fez o corte.

Em seguida, Ademir tabelou com Diego Ferreira e chutou cruzado. Novamente, Breno afastou o perigo. E o goleiro Glaycon acabaria salvando o Coimbra em três momentos: em duas finalizações de Felipe Augusto e ao interceptar investida de Ademir.

Depois de tanto pressionar, o América, enfim, abriu o placar, aos 40min. Sávio recuperou a bola no setor ofensivo e esticou na direita para Rodolfo, que cruzou rasteiro na segunda trave. Felipe Augusto bateu de primeira: 1 a 0.

Acuado pelo Coelho na etapa inicial, o Coimbra conseguiu atacar um pouco mais no segundo tempo, especialmente em lances de bola parada. A superioridade, porém, durou pouco tempo. O América ‘matou’ o jogo aos 21min. Diego Ferreira recebeu de Ademir, foi à linha de fundo e rolou em direção à marca do pênalti. Com categoria, Alê bateu sutilmente de pé canhoto e ampliou a vantagem: 2 a 0.

O placar poderia ter sido mais elástico, já que Rodolfo, aos 36min do segundo tempo, desperdiçou um pênalti. A bola bateu na trave esquerda e saiu pela linha de fundo.

6ª rodada do Campeonato Mineiro

Estádio: Independência

Gols: Felipe Augusto 40 do 1º; Alê 21 do 2º

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

Assistentes: Marcus Vinicius Gomes e Felipe Alan Costa de Oliveira

Cartão amarelo: Daniel Penha, Thalis, Allan Dias

Público: 2.502

Renda: R$ 11.480

Próximos jogos do América: Tombense (c), Boa (c) e Patrocinense (f)

COIMBRA

Glaycon; Alex Silva, Breno, Carciano e Hipólito; Paranhos, Thomás (Allan Dias 26 do 2º) e Thalis; João Vitor (Thiaguinho 19 do 2º), Bruno Rocha (Bádio, no intervalo) e Daniel Penha

Técnico: Diogo Giacomini

AMÉRICA

Airton; Diego Ferreira, Lucas Kal, Eduardo Bauermann e Sávio (João Paulo 43 do 2º); Zé Ricardo, Juninho (Rickson 46 do 2º) e Alê; Ademir (Carlos Alberto 43 do 2º), Felipe Augusto e Rodolfo

Técnico: Lisca