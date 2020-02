Savarino estará 100% em três semanas

(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Quem buscou lances de Jefferson Savarino na internet se deparou, principalmente, com jogadas pelo lado direito. Porém, o novo reforço do Atlético também pode atuar centralizado, como ‘camisa 10’. Polivalência importante para um momento em que dois dos possíveis armadores do time – Otero e Cazares – estão fora de combate por questões físicas.

Apresentado como jogador do Atlético ontem, Savarino falou sobre suas características. Pouco conhecido no Brasil, o venezuelano de 23 anos passou por Zulia-VEN e Real Salt Lake-EUA antes de chegar à Cidade do Galo. Nos clubes, foi ponta. Na Seleção Venezuelana, sob o comando do técnico alvinegro Rafael Dudamel, atuou centralizado.

“Posso jogar de 10. Dudamel me usou assim. Eu o conheço há muito tempo, desde as categorias de base da Seleção Venezuelana. No meu antigo clube (Real Salt Lake-EUA), jogava na ponta direita. No Zulia-VEN, também jogava na ponta direita. Mas posso jogar nas duas posições. Como sempre digo, você tem que jogar na posição em que o técnico o coloca”, disse o jogador, que assinou contrato válido por quatro anos com o Atlético.

Pelo que disse, Savarino não é exatamente um camisa 10 com características clássicas. O venezuelano afirmou ser um jogador rápido, vertical, que marca muitos gols e dá muitas assistências. E é verdade. Em 82 jogos da Major League Soccer (ML) pelo Real Salt Lake-EUA, marcou 21 vezes e serviu os companheiros outras 21.

“O que vão encontrar em mim é um jogador vertical, rápido, que pode fazer gols e dar assistências. Se o gol não chegar, que eu dê o gol ao meu compa- nheiro. É isso o que podem esperar de mim”, disse.

Quando joga? Já no primeiro treino no Atlético, nessa segunda-feira (10), Savarino apareceu em campo com chuteiras. É um indício de que o jogador – ainda não regularizado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF – estará à disposição do técnico Rafael Dudamel em breve.

“Fisicamente, eu estava treinando nos EUA. Já havia começado a pré-temporada. Não estou 100% ainda, sou sincero, mas espero estar nas próximas semanas”, disse. Segundo Savarino, serão necessárias mais três semanas até que ele atinja as melhores condições.

“Já fiz quase 15 dias de pré-temporada nos EUA. Imagino que vou precisar de mais umas três semanas para estar 100%. Foi isso o que me recomendou o preparador físico do clube. Trabalharei da melhor maneira para estar 100% o mais rapidamente possível”, completou. (JVM)